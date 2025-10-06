İsrail, Küresel Sumud Filosu'ndan alıkonulan Greta Thunberg ve diğer aktivistlere kötü davranıldığını inkar etti.

İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, aktivistlerin kötü muamele gördüğü söyleminin "yalan" olduğu iddia edildi.

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in aktivistleri "terörist" diye niteleyerek aşağılamaya çalıştığı görüntülerin servis edilmesi ve bizzat Ben-Gvir tarafından "aktivistlerin en kötü şartlarda tutulacağının" açıklanmasına karşın İsrail Dışişleri Bakanlığı, aktivistlere kötü muamele yapıldığını inkar etti.

Tüm alıkonulanların yasal haklarının korunduğu iddia edilen açıklamada, Thunberg ve sınır dışı edilmeyen diğer aktivistlerin sınır dışı belgesini imzalamayı reddederek "gözaltı sürelerini" kendilerinin uzattığı öne sürüldü.

İsrail, aktivistlerden "İsrail'e yasa dışı yollardan girdiklerini ve bunun sonucunda sınır dışı edilmeyi kabul ettiklerini" öne süren bir evrak imzalamalarını istiyor.

Öte yandan, İsrail Cezaevi İdaresi, AA muhabirinin aktivistlere kötü muamele yapıldığına ilişkin sorularını yanıtsız bıraktı.

- Aktivistler kendilerine kötü muamele yapıldığını açıklamıştı

Türkiye'nin tahsis ettiği Türk Hava Yolları uçağıyla, cumartesi 36'sı Türk 137 aktivist İsrail'den tahliye edilmişti.

Uçak İstanbul'a ulaştıktan sonra açıklamalarda bulunan aktivistler, İsrail'in kendilerine kötü muamelede bulunduğunu ve özellikle aktivist Greta Thunberg'in aşağılanmak istendiğini belirtmişti.

Aktivistler, İsrail güvenlik güçlerinin Thunberg'i İsrail bayrağına sarılmaya, bayrağı öpmeye zorladıklarını anlatmıştı.

- Küresel Sumud Filosu

İsrail'in ablukasını kırmak ve Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yol alan Küresel Sumud Filosu, 1 Ekim akşamı Gazze sularına yaklaştı.

Filoya saldıran İsrail ordusu, onlarca tekne ve gemiyi yasa dışı şekilde ele geçirerek yüzlerce yolcuyu alıkoydu.

Küresel Sumud Filosu, bugüne kadar Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için toplu şekilde yola çıkan en büyük filo olma özelliğini taşıyor.