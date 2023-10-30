Lübnan-İsrail sınırında 8 Ekim'den bu yana süren çatışmalarda ölen Hizbullah mensuplarının sayısı 48'e yükseldi

Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgesinde İsrail ile çatışma halinde olan Hizbullah, bir mensubunun daha öldüğünü duyurdu.

Hizbullah, Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgesinde İsrail ordusu ile yaşanan çatışmalar hakkında açıklama yayımladı.

Açıklamada, Munir Yusuf Aşur adlı Hizbullah mensubunun "Kudüs'ün zaferi için hayatını kaybettiği" ifade edildi.

Lübnan-İsrail sınırında 8 Ekim'den bu yana süren çatışmalarda ölen Hizbullah mensuplarının sayısı 48'e yükseldi.