İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın pek çok kentine düzenlediği baskınlarda 1 kadının yaralandığı, 2 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail askerleri, Batı Şeria'nın El Halil, El-Bire, Ramallah ve Tulkerim kentlerine gece baskınlarını sürdürdü.

Tulkerim'in kuzeyindeki Kaffin kasabasındaki baskında İsrail güçleri Filistinlilere gerçek mermi, ses ve göz yaşartıcı gaz bombası attı. Şarapnel parçasıyla yaralanan 49 yaşındaki bir kadın hastaneye kaldırıldı.

Ramallah'ın batısındaki Bitunya kasabasında 2 eve düzenlenen baskında ise 2 genç gözaltına alındı.

El-Bire'ye bağlı Et-Tavil Dağı bölgesi ile El Halil'de El-Hıriyye Vadisi bölgesine de baskınlar düzenlendi ancak gözaltı ya da yaralanma yaşanmadı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarında artış yaşanıyor. Bu baskınlarda 7 Ekim'den bu yana 518 Filistinli hayatını kaybetti.