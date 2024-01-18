İsrail güçleri, Gazze kentinin güneyine baskın düzenleyip, askeri karargaha dönüştürdükten yaklaşık 70 gün sonra El- İsra Üniversitesini havaya uçurdu.

İsrail ordusu, üniversite binasının patlatılmasını gösteren bir video yayınladı. Video İsrailli ve Filistinli kullanıcılar tarafından sosyal medyada dolaşıma sokuldu.

Videoda patlamanın ardından binadan devasa siyah dumanların yükseldiği görüldü.

El-İsra Üniversitesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Gazze kentinin güneyindeki üniversitenin yüksek lisans ve lisans ana binasının İsrail güçleri tarafından patlatılmasına tepki gösterildi.

Açıklamada, "Siyonist ordusunun binayı işgal etmesinden ve burayı araçları için askeri üs olarak ve Er-Raşid, El-Mugraga ve Ez-Zehra bölgelerinde silahsız sivil halka yönelik keskin nişancı saldırıları için bir merkez olarak kullanmasından yaklaşık yetmiş gün sonra (havaya uçurma) gerçekleşti." ifadelerine yer verdi.

İsrail'in saldırılarının sadece ana binayla sınırlı kalmadığı, aynı zamanda üniversite tarafından kurulan ve Tarihi Eserler Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılan ülkenin ilk müzesi "Ulusal Müze"yi de etkilediği aktarılan açıklamada, söz konusu müzede 3 binden fazla tarihi eser bulunduğuna işaret edildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun "suçun etkilerini örtbas etmek için müze binasını havaya uçurmadan önce tarihi eserleri yağmaladığı" kaydedildi.

İsrail'in Gazze'nin ilk ve tek, Filistin'in ise ikinci üniversite hastanesinin binalarını, tıp ve mühendislik, hemşirelik laboratuvarları, medya eğitim stüdyosu, hukuk fakültesi, mahkeme salonu ve mezuniyet salonlarını da patlattığı hatırlatılan açıklamada, bu binaların bombalanmasının da "değerli eşyaların yağmalanmasının" ardından gerçekleştiği vurgulandı.

Gazze'deki "eğitim kurumlarının hedef alınması" kınanan açıklamada, bu saldırıların, "cehalet kültürünü yaymak ve Filistinlileri bilimin yolundan alıkoymak amacıyla, bu çatışmanın başlangıcından bu yana hiç durmayan eski ve sistematik bir bağlamda" gerçekleştirildiği aktarıldı.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi istatistiklerine göre İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki saldırıların başından bu yana yaklaşık 95 okul ve üniversiteyi tamamen, 295 okul ve üniversiteyi ise kısmen yok etti.