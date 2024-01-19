İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne yönelik düzenlediği saldırılarda 77 Filistinli'yi öldürdüğü bildirildi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail'in havadan, karadan ve denizden gerçekleştirdiği saldırılarda Gazze'nin çeşitli bölgelerinde çok sayıda kişi hayatını kaybetti.

İsrail güçlerinin, Gazze kentindeki Şifa Tıp Kompleksi yakınındaki bir evi hedef alması nedeniyle en az 12 Filistinli yaşamını yitirdi, birçoğu da yaralandı.

Ayrıca, Gazze kentinin es-Sabra Mahallesinde, İsrail güçleri Nur Camisini hedef alarak çok sayıda Filistinliyi yaraladı.

İsrail ordusuna ait savaş gemileri, Gazze kenti ile Gazze Şeridi'nin kuzeyini bombalarken, savaş uçakları ve obüsleri de Cibaliya Mülteci Kampı ve Gazze'nin kuzeyindeki çeşitli yerleri hedef aldı.

Gazze'nin güneyinde Han Yunus kentinde İsrail ordusunun el-Kazımi ailesine ait bir evi hedef alması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e yükseldi.

İsrail güçleri, Han Yunus'taki Nasır Hastanesi çevresine de tanklarla baskın düzenledi.

İsrail ordusuna ait obüsler de kentteki Filistin Kızılayına ait el-Emel Hastanesi çevresini bombaladı, kentin güneyindeki evleri bombaladı.

İsrail savaş uçakları da Gazze'nin orta kesimlerindeki Deyr el-Belah kentine hava saldırıları düzenledi.

Sağlık kaynakları, İsrail'in saldırılarıyla 77 Filistinli'nin öldürüldüğünü, onlarcasının da yaralandığını belirtti.

- İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 10 bin 800'ü çocuk, 7 bin 250’si kadın olmak üzere 24 bin 620 Filistinli öldürüldü, 61 bin 830 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 194’ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 530 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 369 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 29 Lübnanlı sivil ve 162 Hizbullah mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 10 İsrail askeri öldü.