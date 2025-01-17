İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının onaylandığı Güvenlik Kabinesi'nde, "Philadelphi Koridoru'ndaki kuvvetlerimiz azalmayacak, aksine artacak." dediği iddia edildi.

İsrail basını, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının onaylandığı Güvenlik Kabinesi'nde konuşulanlara ilişkin perde arkası bilgileri paylaştı.

Yerel basında çıkan haberlere göre, kabinede aşırı sağcı bakanlar Bezalel Smotrich ve Itamar Ben-Gvir ret oyu kullanırken toplantıya gözlemci olarak katılan Bölgesel İşbirliği Bakanı Dodi Amsalem de anlaşmaya muhalefetini beyan etti.

- "Philadelphi Koridoru'ndaki kuvvetlerimiz azalmayacak, aksine artacak"

İsrail güvenlik kabinesi toplantısında İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, mevcut taslağa göre anlaşmanın İsrail'de en çok tartışılan konularından biri olan Philadelphi Koridoru'ndan çekilme meselesi hakkında açıklama yaptı.

Maariv gazetesinin haberine göre, Halevi, "Philadelphi Koridoru'ndaki kuvvetlerimiz azalmayacak, aksine artacak." iddiasında bulundu.

Anlaşmanın, geçen ağustos ayında müzakere edilen haritalara dayandığını ileri süren Halevi, anlaşmanın uygulanmaya başlamasının ardından bölgedeki İsrail ordu unsurlarının sayısının artacağını iddia etti.

- Şin-Bet Direktörü, onay sürecinin hızlandırılmasını istedi

Yedioth Ahronot gazetesinin haberine göre, güvenlik kabinesi toplantısında konuşan iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörü Ronen Bar, anlaşmanın mümkün olduğunca kısa sürede onaylanmasının önemli olduğunu vurguladı.

Bar, "İsrailli esirleri ne kadar çabuk evlerine döndürebilirsek o kadar iyi. Geçen her dakika onları riske atar ve Hamas'a örgütlenmesi için zaman kazandırabilir." ifadelerini kullandı.

Şin-Bet Direktörü Bar'ın ilk olarak yarın akşam yapılması planlanan Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasını ele alacak hükümet toplantısının daha fazla ertelenmemesi gerektiğini vurgulamasının ardından toplantının bugüne çekildiği bildirildi.

- Güvenlik toplantısında işgal atındaki Batı Şeria da ele alındı

İsrail devlet televizyonu KAN'a göre, kabinede Batı Şeria'da işgal güçlerinin artırılması kararı da alındı.

Bu konuda, İsrail ordusuna 7 Ekim 2023'te verilen ölçüde askeri yardım tahsis edileceği ve bu yardımın ancak kabine kararıyla azaltılabileceği bildirildi.

Ayrıca, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının 2. ve 3. aşamalarının uygulanmaması halinde "Hamas'ın üst düzey isimlerine suikast düzenlenmesi, kapsamlı ekonomik yaptırımlar uygulanması ve terörist fonlara el konulması" kararının alındığı öne sürüldü.

İsrail Güvenlik Kabinesi, Hamas ile uzlaşıya varılan Gazze'de ateşkes ve karşılıklı esir takası anlaşmasını onayladı.