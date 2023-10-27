İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, abluka ve bombardıman altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik kara harekatının "şartlar uygun olduğunda" başlayacağını söyledi.

İsrail Ordu Radyosu'nun aktardığına göre, basın açıklamasında konuşan Galllant, İsrail güçlerinin Hamas'a karşı savaşta bir sonraki adımlara hazırlandığını belirterek, "Gazze'deki kara operasyonu koşullar hazır olduğunda başlayacak." dedi.

Savaşın başlamasından 24 saat sonra "olağanüstü yoğunlukta bir bombardıman saldırısı başlattıklarını" ifade eden İsrailli Bakan, "Kaçırılan insanları (Hamas'ın elindeki esirleri), ailelerine geri getirmek için her türlü çabayı göstermeye kararlıyım." diye konuştu.

Gallant, Gazze'ye yönelik kara harekatının, Hamas'ın elindeki İsrailli esirlerin serbest bırakılması yönündeki çabaları nasıl etkileyeceğine ilişkin bir soruya ise yanıt vermeyi reddetti.

İsrail’in Gazze’ye yönelik yoğun hava bombardımanı 20. gününde sürerken, İsrailli yetkililer günlerdir bir sonraki aşamanın kara harekatı olacağını söylüyor.

İsrail ordu kaynakları ve İsrail basını, yapılmasına kesin gözüyle bakılan harekatın, resmi olarak açıklanmayan bazı nedenlerle ertelendiğini belirtiyor.