İsrail güçlerinin, Gazze'ye içinde 88 cenazenin bulunduğu bir konteyner gönderdiği bildirildi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in konteynerdeki cenazelerin kimlikleri, yaşları, cinsiyetleri ve nerede öldükleri gibi hiçbir bilgiyi vermediği belirtildi.

Yakınları tarafından teşhis edilebilmeleri için tüm bilgiler verilene kadar cenazelerin teslim işlemlerinin durdurulduğu kaydedildi.

Uluslararası Kızılhaç Örgütü'nden, uluslararası protokollere uygun şekilde cenazelerin teslim işlemlerinin tamamlanması istendi.

Öte yandan Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi de konuya ilişkin bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, İsrail ordusunun, kim oldukları belirtilmeden ve haklarında hiçbir bilgi verilmeden 88 cenazeyi bir konteyner içinde Gazze Şeridi'ne gönderdiği belirtildi.

İsrail ordusunun, insan onurunu hiçe sayan ve uluslararası hukuku ihlal eden bu büyük suçunun en güçlü şekilde kınandığı vurgulandı.

Açıklamada ayrıca insanlık dışı bu suçun tüm dünya ülkelerince kınanması ve cinayetlerini durdurması için İsrail'e baskı yapılması istendi.