İsrail'in, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde yerinden edilenlerin kaldığı bir çadıra düzenlediği saldırıda 3 Filistinlinin öldüğü, 7 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu güvenli olduğunu iddia ettiği Han Yunus'un batısındaki El-Mevasi bölgesinde yerinden edilenlerin kaldığı bir çadıra saldırı düzenledi.

Saldırıda 3 Filistinli ölürken, 7 kişi de yaralandı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 210'u çocuk, 11 bin 742’si kadın olmak üzere 43 bin 508 Filistinli öldü, 102 bin 684 kişi yaralandı.