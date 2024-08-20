İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde daha önce alıkoyduğu 2'si kadın 23 Filistinliyi serbest bıraktı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne kara saldırısı başlattığı 27 Ekim 2023'ten bu yana alıkoyduğu Filistinlilerden bir kısmını bıraktı.

Serbest bırakılan Filistinliler, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı üzerinden Han Yunus'a ulaştı.

Hastane kaynakları, serbest bırakılan yaklaşık 23 Filistinlinin Gazze Şeridi'nin güneyinde bulunan Han Yunus'taki Nasır Hastanesi'ne getirildiğini aktardı.

Serbest bırakılanlar arasında iki kadının da bulunduğu, psikolojik ve sağlık durumlarının kötü olduğu belirtildi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ni karadan işgale giriştiği 27 Ekim 2023'ten bu yana aralarında kadın, çocuk ve sağlık çalışanlarının da bulunduğu binlerce Filistinliyi alıkoydu.

Alıkoyduğu Filistinlilerden bir kısmını serbest bıraksa da diğerlerinin akıbeti hala bilinmiyor.

İsrail ordusunun daha önce serbest bıraktığı Gazzelilerin sağlık durumlarındaki kötüleşme dikkati çekmiş ve çoğunun çeşitli işkencelere maruz kaldığı ortaya çıkmıştı.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 480’i çocuk, 10 bin 980’i kadın olmak üzere 40 bin 173 Filistinli öldü, 92 bin 857 Filistinli yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.