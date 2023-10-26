İsrail Savunma Bakanlığının, abluka altındaki Gazze Şeridi çevresindeki kasabalar ve Lübnan sınırındaki bölgelerdeki vatandaşların tahliyesini, yıl sonuna kadar uzatmayı planladığı bildirildi.

Konuyla ilgili haber, İsrail devlet televizyonu KAN'da yer aldı.

Haberde, İsrail Savunma Bakanlığının, savaş nedeniyle Gazze Şeridi ve Lübnan ile kuzey sınırındaki bölgelerin tahliyesini 31 Aralık'a kadar uzatılmasını teklif ettiği belirtildi.

Tahliye planının Gazze ile sınır olan bölgelerde 7 kilometre ve Lübnan ile sınır olan bölgelerde ise 5 kilometre derinliğe sahip olduğuna işaret edildi.

Savunma Bakanlığı tarafından hazırlanan teklifin "devam eden çatışmalar, güvenlik önlemleri, hayati tehlikenin devam etmesi göz önünde bulundurularak sunulduğu" ifade edildi.

Tel Aviv Üniversitesine bağlı İsrail Ulusal Güvenlik Enstitüsü dün, halihazırda tahliye edilen İsrailli sayısının 125 binden fazla olduğunu duyurmuştu.

- İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlattı.

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırıya başladı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 308'i asker 1400 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 İsraillinin yaralandığı aktarıldı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 2 bin 704'ü çocuk ve 1584'ü kadın, 364'ü yaşlı olmak üzere 6 bin 546 kişinin öldüğünü, 17 bin 439 kişinin yaralandığını duyurdu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 100’ün üzerinde Filistinlinin öldüğü belirtildi.

Çatışma bölgelerinde, çoğu İsrail bombardımanında 25 gazeteci yaşamını yitirdi.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim'den bu yana İsrail ordusu ile Hizbullah arasında yaşanan çatışmalarda ise 45 Hizbullah üyesinin yanı sıra İslami Cihad Hareketi'nden 6, Hamas'tan 3, Hizbullah destekli Sünni Direniş Tugayı mensuplarından da 2 kişi öldü, biri gazeteci 4 sivil hayatını kaybetti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirdi.