İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine sabah 3 ve öğleden sonra 4 olmak üzere toplam 7 hava saldırısı düzenledi.

Lübnan resmi haber ajansı (NNA), saldırıların Hureyk, Burc el-Baracine ve Gubeyri bölgelerini hedef aldığını ve şiddetli olduğunu bildirdi.

Saldırıların ardından bölgeyi toz ve dumanlar kaplarken çok sayıda binanın yıkıldığı ve çevredeki binaların ciddi hasar gördüğü aktarıldı.

Sabah saatlerinde gerçekleştirilen saldırılardan birinin belediye binasının arkasını hedef aldığı ve son saldırının ise uyarı yapılmayan bir binaya düzenlendiği belirtildi.

Öğleden sonra Burc el-Baracine ve Gubeyri yakınındaki Şiyah bölgelerinin, önce insansız hava araçlarıyla (İHA), ardından ise savaş uçaklarıyla 2'şer defa hedef alındığı kaydedildi.

NNA, savaş uçaklarıyla yapılan şiddetli saldırılardan birinin, Şiyah bölgesinde bir pazarın yakınlarına düzenlendiğini aktardı.

Saldırılarda ölen ya da yaralanan olup olmadığına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X hesabından sabah 2, öğleden sonra ise 3 harita paylaşarak saldırı tehdidinde bulunmuştu.

Adraee, söz konusu haritalardaki işaretli bölgelerin Hizbullah tesisleri olduğunu öne sürerek işaretli bölgelerden en az 500 metre uzağa gidilmesi uyarısı yapmıştı.

Sabah ve öğleden sonra düzenlenen iki dizi saldırının ardından X hesabından yeni bir paylaşım yapan Adraee, Hizbullah’a ait silah depolarını, karargahları ve binaları hedef aldıklarını iddia etti.