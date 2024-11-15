İsrail, Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine sabah saatlerinde 4 hava saldırısı düzenledi.

Lübnan medyasında yayımlanan haberlere göre hava saldırıları, Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen Dahiye bölgesindeki Gubeyri'yi hedef aldı.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee'nin saldırı tehdidinin ardından gelen şiddetli saldırılar sonrası bölgeyi toz ve duman bulutu kapladı.

X hesabından paylaşım yapan İsrailli Sözcü, Dahiye bölgesindeki Gubeyri'deki 2 noktayı işaret eden haritalar paylaşarak saldırı tehdidinde bulunmuştu.

Adraee, "İsrail tarafından yakın zamanda hedef alınacak Hizbullah'a ait ve onun menfaatine kullanılan tesislerin yakınında bulunuyorsunuz. Sizin ve ailenizin güvenliği için Dahiye bölgesindeki Gubeyri'de ekteki haritada belirtilen binalarla çevresindeki binaları derhal tahliye etmeniz ve en az 500 metre uzaklaşmanız gerekmektedir." uyarısı yapmıştı.

- İsrail'in Lübnan’da şiddetlenen saldırılarında 3 bin 365 kişi öldü

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül’de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 878'i kadın ve çocuk, 192'si sağlık çalışanı olmak üzere toplam 3 bin 386 kişi öldü, 14 bin 417 kişi yaralandı.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Hizbullah ise İsrail’e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

İsrail bombardımanı nedeniyle Lübnan’da 100 binlerce kişinin yerinden edildiği tahmin ediliyor.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ediyor. Birleşmiş Milletler'in verilerine göre, İsrail'in saldırıları sebebiyle Lübnan'da 1 milyon 400 binden fazla kişi yerinden edildi. Lübnan hükümeti ise yerinden edilen kişilerden 585 binden fazlasının Suriye’ye göç ettiğini açıkladı.