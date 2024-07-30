İsrail ordusu Lübnan’ın başkenti Beyrut’a yönelik bir hava saldırısı gerçekleştirdiğini duyurdu.

Saldırının, Golan Tepeleri’nde “çocukların ve İsrailli sivillerin öldürülmesinden sorumlu komutanı” hedef aldığı açıklandı.

Reuters’a konuşan bir Lübnanlı güvenlik yetkilisi bir Hizbullah komutanının hedef alındığını doğruladı.

AFP ve Reuters'a konuşan Hizbullah yönetimine yakın kaynaklar, hedef alınan komutanın hayatta olduğunu söylüyor.

İsrail medyası saldırıda Fuat Şükrü'nün hedef alındığını bildiriyor.

Saldırıda bir kişinin öldüğü, 68 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "İsrail'in Beyrut'un güney bölgesine yönelik saldırısında 1 kişi öldü, 68 kişi yaralandı." ifadelerine yer verildi.

Lübnan medyası ise saldırının Hizbullah’ın Şura Konseyi’nin bulunduğu mahalle yakınlarında yaşandığını aktardı. Lübnan, Birleşmiş Milletler'e şikayette bulunacak.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, saldırı sonrası sosyal medya paylaşımında "Hizbullah'ın kırmızı çizgiyi aştığını" savundu.

Amerika Birleşik Devletleri'nden ilk açıklamada İsrail'in kendisini savunma hakkı olduğu ifade edildi. Beyaz Saray Sözcüsü, ABD'nin gerilimin yükselmesini kesinlikle istemediğini de kaydetti.

Moskova, TASS haber ajansı aracılığıyla aktarılan açıklamada, saldırıyı "uluslararası hukukun açıkça ihlali" yönünde değerlendirdi.

İsrail Ocak ayında Hizbullah yönetimindeki Salih Aruri'ye de suikast yapmıştı.

Golan Tepeleri’nde azınlık Dürzi topluluğundan 12 çocuk ve gencin öldürüldüğü olaydan bu yana Beyrut alarm durumundaydı.

Bu, İsrail-Hizbullah geriliminin tırmanmaya başladığı Ekim 2023’ten bu yana İsrail-Lübnan sınırında ya da yakınında meydana gelen en ölümcül saldırı oldu.

İsrail, Hizbullah’ın saldırıyı Lübnan içinden atılan İran yapımı bir roketle düzenlediğini söylüyor. ABD de Hizbullah’ı suçluyor.

Hizbullah ise kesin bir dille saldırının arkasında olmadığını söyledi.