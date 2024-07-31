İsrail ordusu, Lübnan’ın başkenti Beyrut’a düzenlediği hava saldırısında Hizbullah’ın komutanlarından Fuad Şükür’ü öldürdüğünü öne sürdü. İddia, Hizbullah kaynaklarınca doğrulanmadı.

Dün akşam Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesinde düzenlenen saldırıda en az bir kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

Saldırı sonrası bölgede birçok ev hasar aldı.

Lübnan medyası, saldırının Hizbullah’ın Şura Konseyi’nin bulunduğu mahalle yakınlarında düzenlendiğini bildirdi.

İsrail ordusu, Şükrü'nün, elde edilen istihbarat sonrası savaş uçaklarıyla düzenlenen saldırıda hedef alındığını açıkladı.

Reuters ve AFP ajanslarına konuşan Hizbullah'a yakın kaynaklar ise Fuad Şükrü'nün hayatta olduğunu söyledi.

Lübnan Başbakanı Necip Mikati, "İsrail'in Beyrut'a yönelik bariz saldırganlığını" eleştirdi. Lübnan saldırıyla ilgili olarak Birleşmiş Milletler'e şikayette bulunacak.