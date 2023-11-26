İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da 5 Filistinliyi öldürdüğü, 4 kişiyi yaraladığı bildirildi.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin, Batı Şeria'nın Cenin kentine düzenlediği baskında ölenlerin sayısının 4'e yükseldiği belirtildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun söz konusu baskında 4 Filistinliyi de yaraladığı ifade edildi.

Bakanlığın diğer bir açıklamasında, İsrail makamlarından Batı Şeria'nın el-Bireh kentinde de 1 Filistinlinin öldürüldüğü bilgisinin alındığı belirtildi.

Filistin resmi ajansı WAFA, İsrail ordusunun Cenin kentine baskın düzenleyerek Şehit Halil Süleyman Devlet Hastanesi (Cenin Devlet Hastanesi), İbni Sina Hastanesi, Filistin Kızılay Merkezi ile Cenin Mülteci Kampı'nı kuşatma altına aldığını duyurmuştu.

Haberde, İsrail askerlerinin Cenin Devlet Hastanesi çevresinde ateş açması sonucu 3 Filistinli gencin yaralandığı belirtilmişti.

Filistin Sağlık Bakanlığı verilerine göre, işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 237'ye yükseldi.