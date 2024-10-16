İsrail yönetimi, ABD yönetiminden gelen baskı sonrası Gazze Şeridi'nin kuzeyine yalnızca 50 tır insani yardımın girişine izin verdiğini duyurdu.

İsrail ordusuna bağlı Filistin Topraklarındaki Hükümet Aktivitelerini Koordinasyon Biriminden (COGAT) yapılan açıklamada, Ürdün'den gelen 50 tır insani yardımın Gazze'nin kuzeyine gönderildiği belirtildi.

Gazze'nin kuzeyine geçişine izin verilen insanı yardımların içerisinde gıda, su, sağlık malzemesi ve barınma eşyalarının bulunduğu ifade edildi.

Birleşmiş Milletlere (BM) göre, İsrail, 1 Ekim'den bu yana Gazze'nin kuzeyine insani yardımların geçişine izin vermiyordu.

Bu, İsrail'in yoğun saldırılarını sürdürdüğü ve yaklaşık 400 bin kişinin mahsur kaldığı Gazze'nin kuzeyine ekim ayında gönderilen ilk insani yardım oldu.

İsrail'in Gazze'nin kuzeyine az da olsa insani yardım girişine izin vermesi, ABD yönetiminin Tel Aviv'e yaptığı baskı sonrası gelmesi dikkati çekti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, dün yaptığı açıklamada, İsrail hükümetinden 30 gün içinde Gazze'deki insani durumu "iyileştirmek için harekete geçmesini" istediklerini belirtmişti.

Bunun yanı sıra, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Savunma Bakanı Lloyd Austin'in İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'a ve Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer'e, Gazze'ye ulaşan insani yardım seviyeleriyle ilgili endişelerini dile getiren bir mektup yazdığı ortaya çıkmıştı.