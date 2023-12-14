İsrail ordusunun 7 Ekim'den bu yana şiddetli saldırılar düzenlediği Gazze Şeridi'nde ve işgal altındaki Batı Şeria'da 3 bin 714 öğrenciyi öldürdüğü açıklandı.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın Filistin Milli Eğitim Bakanlığına dayandırdığı haberinde, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde 3 bin 679 öğrenciyi öldürdüğü, 5 bin 429'unu da yaraladığı belirtildi.

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da da 35 öğrenciyi öldürdüğü, 271'ini yaraladığı ve 82'sini de gözaltına aldığı aktarıldı.

Saldırılarını başlattığı 7 Ekim'den bu yana İsrail'in, Gazze ve Batı Şeria'da 3 bin 714 öğrenciyi öldürdüğü ve 5 bin 700'ünü de yaraladığı bildirildi.

İsrail saldırılarında Gazze'de 209 öğretmen ve idarecinin öldürüldüğü, 619'unun yaralandığı, Batı Şeria'da 2 öğretmenin yaralandığı ve 65'ten fazla öğretmenin de gözaltına alındığı kaydedildi.

Gazze'de 278 devlet okulu ile BM bünyesinde 65 okulun İsrail saldırılarında tahrip edildiği, bunlardan 83'ünün ağır hasar gördüğü ve 7'sinin yıkıldığı bildirildi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin baskınında 38 okulun tahrip edildiği belirtildi.

İsrail'in saldırılarıyla kamuya ait eğitim kurumlarının yüzde 90'ına doğrudan zarar verdiği, yüzde 29'unun ise yıkım veya ciddi hasar alması nedeniyle kullanılamaz hale geldiği ifade edildi.

Gazze Şeridi'nde 133 devlet okulunun yerinden edilen Filistinliler için barınma merkezi olarak kullanıldığı kaydedildi.

- İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim'de kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 8 bini çocuk, 6 bin 200'ü kadın olmak üzere, 18 bin 608 Filistinli öldü. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 116’sı karadan işgal sürecinde olmak üzere 445 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 286 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Lübnan'daki Hizbullah'ın sınır hattındaki çatışmalarında ise 23 Lübnanlı sivil, 100 Hizbullah mensubu ve 5 İsrailli sivil ile 6 İsrail askeri öldü.

Gazze'de silah zoruyla abluka altında yerinden edilen 1,9 milyon Filistinli, barınma, gıda, temiz su, ilaç ve sağlık hizmetlerinden yoksun şekilde yaşam mücadelesi veriyor.