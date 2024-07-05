İspanya'da aşırı sağcı Vox partisi, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın girişimiyle Avrupa Parlamentosunda (AP) kurulma aşamasında olan "Avrupa'nın Vatanseverleri" ittifakına katılacağını duyurdu.

Vox tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Brüksel'de aşırı sol, sosyalistler ve halkçıların fikir birliğine karşı alternatif olarak geniş bir katılımla kurulma aşamasında olan "Avrupa'nın Vatanseverleri" ittifakına dahil olacakları bildirildi.

Vox, AP'de geçen dönemde (2019-2024) üyesi olduğu, "Avrupa Muhafazakarları ve Reformistleri" (ERC) grubundan çıkarken, bu gruba liderlik eden İtalya'nın Kardeşleri partisine ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'ye de teşekkür etti.

AP'de mevcut durumda Vox'un 6 parlamenteri bulunuyor.

Macaristan Başbakanı Orban'ın başını çektiği "Avrupa'nın Vatanseverleri" ittifakına şimdiye kadar Macaristan, Avusturya ve Çekya'daki AB karşıtı aşırı sağcı partiler katıldıklarını duyurmuştu.

Aşırı sağın Avrupa'daki diğer temsilcilerinden Portekiz'den Chega ve İtalya'dan Lig partileri de bu yeni ittifaka katılabileceklerine dair olumlu açıklamalar yapmıştı.