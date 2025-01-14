İspanya Temsilciler Meclisi (Alt Meclis) Başkanı Francina Armengol Socias, İspanya Senato Başkan Yardımcısı Javier Ignacio Maroto Aranzábal ile beraberlerindeki heyetin üç günlük temas için Güney Kıbrıs’ta olduğu belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, İspanya heyetinin, Rum Meclis Başkanı Annita Dimitriu’nun daveti üzerine adaya geldiğini yazdı. Habere göre, Rum Meclis Başkanı, bu ziyaretin daha derin bir iş birliği için başlangıç olduğunu belirtirken, İspanya Temsilciler Meclisi (Alt Meclis) Başkanı Francina Armengol Socias, İspanya Senato Başkan Yardımcısı Javier Ignacio Maroto Aranzábal ve beraberindeki heyete “hoş geldiniz” diyerek davetini kabul ettikleri için de teşekkürlerini sundu.

İspanyol heyetinin, burada bulunmasının, parlamentolar arasındaki diyaloğun ve iş birliğinin daha da güçlendirilmesi için ortak iradelerini teyit eder nitelikte olduğunu ifade eden Dimitriu, iş birliğinin geliştirilmesinin yanı sıra Kıbrıs sorununu da ele aldıklarını belirtti.

Avrupa Akdeniz ülkelerinin karşı karşıya kaldığı, sığınmacı akını gibi sorunları da gündeme getiren Dimitriu, İspanya Temsilciler Meclisi (Alt Meclis) Başkanı Francina Armengol Socias’a, güney ülkeleri olarak karşılaştıkları bu sorunun ele alınması için Mallorca ve Palma’daki inisiyatifi kabul etmesinden dolayı teşekkürlerini sundu.

Kıbrıs sorununa ilişkin tezlerinden dolayı da heyete teşekkürlerini sunan Dimitriu, 2025 yılında hâlâ bir Avrupa ülkesinde “işgalin” bulunmasının, halkın güvensiz hissetmesinin, serbestçe dolaşamamasının ve serbestçe çalışamamasının kabul edilemez bir durum olduğunun farkındalığının kendileri için çok önemli bir unsur olduğunu belirtti.

İspanya Temsilciler Meclisi (Alt Meclis) Başkanı Francina Armengol Socias ise yaptığı açıklamada mevkidaşı Dimitriu’ya davetinden dolayı heyeti adına teşekkür ederken, kendisinin Akdeniz ile ilgili meclis komite başkanı da olduğunu ve ilk ziyaretini de Güney Kıbrıs’a gerçekleştirdiğine dikkat çekti. Socias, gerek İspanya, gerekse Güney Kıbrıs’ın aynı ortak hedefleri paylaşan iki dost ülke olduğunu da belirtti.

Socias, her iki ülkenin sığınmacı akınına uğrayan ülkeler arasında ilk sıralarda yer aldığına dikkat çekerek, sığınmacı akını sorununa öncelik verilmesi gerektiğini söyledi. Socias bu konuda yapılacak çok çalışma bulunduğunu ancak bununla birlikte insan haklarına da saygı duyulması gerektiğini ifade etti.

Alithia gazetesi ise İspanyol heyetin Rum Meclisi Dışişleri Komitesi’ni de ziyaret ettiğini yazdı. Habere göre, İspanya Temsilciler Meclisi (Alt Meclis) Başkanı Francina Armengol Socias görüşmede yaptığı açıklamada “Kıbrıs’taki Türk işgalinin, ülke ve Avrupa için bir anomaliyi teşkil ettiğini” ileri sürerken, böyle bir bölünmeyi kabul etmelerinin de mümkün olmadığını söyledi.

Rum Meclisi Dışişleri Komitesi Başkanı Haris Yeorgiadis ise heyete komitenin çalışmaları hakkında bilgi verirken Türkiye’den de bahsetti. Yeorgiadis, Türkiye’yi Avrupa’dan koparmak istemediklerini aksine Türkiye’nin Avrupalı bir komşuya dönüşmesini istediklerini ifade etti.

Socias ise Güney Kıbrıs’a yönelik bu ziyaretlerinin ilk ama son olmayacağını söylerken İspanya’nın Akdeniz için Birlik Parlamenter Asamblesi dönem başkanlığını üstleneceğini belirtti.

Güney Kıbrıs’ın Akdeniz’de istikrar kapısı olarak oynadığı rolden bahseden Socias, burada da sığınmacı akını meselesini gündeme getirdi.

İspanya Senato Başkan Yardımcısı Javier Ignacio Maroto Aranzábal ise yaptığı açıklamada “Türkiye tarafından Kıbrıs’ın işgalinin tüm AB üyesi ülkeler tarafından bilinmesi gerektiğini” savunurken Avrupa’nın bu gerçekliğin derinliğini bilmediğini söyledi.

Aranzábal, İspanya Meclisi ve Senatosunun, “Kıbrıs’ta ne olduğunu” İspanya’da anlatacağı taahhüdünde de bulundu. Aranzábal ayrıca Güney Kıbrıs’ın NATO’ya katılım perspektif konusunda Yeorgiadis’e soru yöneltti. Bunun üzerine ise Yeorgiadis, Türkiye’nin Güney Kıbrıs’ın NATO’ya katılım perspektifi ve Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü’ne (OECD) dahil olmasında engeli teşkil ettiğini belirtti. Yeorgiadis ayrıca Türkiye’nin “Kıbrıs Cumhuriyeti’”ni tanımadığını, Güney Kıbrıs’a ilişkin AB ile gümrük birliğini uygulamadığını da ifade etti.