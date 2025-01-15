Güney Kıbrıs’ta temaslarda bulunan İspanya Temsilciler Meclisi (Alt Meclis) Başkanı Francina Armengol Socias ile İspanya Senato Başkan Yardımcısı Javier Ignacio Maroto Aranzábal’ın, dün, Güney Kıbrıs Göç Müsteşarı Nikolas Yoannidis ile birlikte “Purnara” göçmen kabul merkezini ziyaret ettiği belirtildi.

Alithia gazetesi ve diğer gazeteler, İspanya’dan gelen heyetin temaslarına bugün de geniş bir şekilde yer verdi.

Habere göre İspanya Temsilciler Meclisi (Alt Meclis) Başkanı Francina Armengol Socias, “Purnara” göçmen kabul merkezini ziyaretinde yaptığı açıklamada, “Purnara’”nın iyi organize olmuş bir yer olduğunu belirterek sığınmacılar için de önemli bir yardım teşkil ettiğini ifade etti.

Socias, gerek Güney Kıbrıs gerekse İspanya’nın, sığınmacı sorununu gidermek adına Avrupa Birliği ile güçlerini birleştirmesi gerektiğini söyledi.

Socias, “Purnara” kabul merkezini ziyaret etmeleri konusunda kendilerine imkan sağlayan Göç Müsteşarı Nikolas Yoannidis’e de teşekkür etti.

Aynı zamanda Akdeniz için Birlik Parlamenter Asamblesi Başkanı da olan Socias, sığınmacı konusuna öncelik verdiklerini dile getirirken nasıl sığınmacı olunduğu ve bunun nedenlerine dair de değerlendirmelerde bulundu.

Rum Meclis Başkanı Annita Dimitriu’nun talebi üzerine ve vardıkları anlaşmanın ardından Güney Kıbrıs’ı ziyaret etme kararı aldıklarını belirten Socias, burada yaşanan sığınmacı sorununu yerinde görmek istediklerini ifade etti.

Göç Müsteşarı Yoannidis ise yaptığı açıklamada, sığınmacı meselesinin nasıl çözümlenebileceği konusunda görüş alışverişinde bulunduklarını belirtti.

“Purnara” kabul merkezinde şu anda kaç kişinin bulunduğuna dair bir soru üzerine Yoannidis, 1200 kapasiteli merkezde şu anda 320 kişi bulunduğunu, kapasitenin 2 bine çıkarılması için çalışmaların yapıldığını ifade etti.

Yoannidis açıklamasında ayrıca 900 kadar Suriyeli'nin ya siyasi sığınma ya da uluslararası koruma statüsü başvurularını da geri çektiğini söyledi.

24 yaşındaki Pakistanlı'nın ölümüyle ilgili gelişmelere bağlı olarak “Potamya” (Dereliköy) bölgesine ve daha geniş bölgeye daha fazla kamera konulup konulmayacağı şeklindeki bir soru üzerine Yoannidis, Yeşil Hat’tın, insan tacirleri ve suç unsurları tarafından kullanılan, çok uzun bir mesafeye sahip olduğunu belirtti.

Yoannidis, devriyelerin artırılması ve daha fazla kamera takılması düşüncelerinin uzun zamandan beri var olduğuna da dikkati çekti.

-Socias-Hristodulidis ile görüştü

Fileleftheros gazetesi İspanya Temsilciler Meclisi (Alt Meclis) Başkanı Francina Armengol Socias’ın, dün Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ile görüştüğünü yazdı.

Habere göre görüşmede İspanya Senato Başkan Yardımcısı Javier Ignacio Maroto Aranzábal da yer aldı.

Socias görüşmede, ülkesinin; Kıbrıs sorununa iki toplumlu, iki bölgeli federal çözüm bulunması çabalarına yönelik desteğini Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’e iletti.

Rum Başkanlığı Basın Bürosu Müdürü Viktoras Papadopulos, Kıbrıs Haber Ajansı'na (KİPE) yaptığı açıklamada, Hristodulidis ile İspanyol heyet arasındaki görüşmede Kıbrıs sorunu, sığınmacı meselesi ve bölgedeki gelişmelerin ele alındığını söyledi.