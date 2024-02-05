İsrail'in abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ederken 2024 Grammy Ödülleri töreninde sahne alan İskoç sanatçı Annie Lennox "ateşkes" çağrısında bulundu.

69 yayındaki İskoç sanatçı Lennox, ABD'nin Los Angeles kentinde düzenlenen Grammy Ödülleri törenindeki performansını "ateşkes" çağrısıyla bitirdi.

Lennox, sol yumruğunu havaya kaldırarak salondakilere "Ateşkes için sanatçılar. Dünyada barış." diye seslenirken, kendisini dinleyenlerden de yoğun bir alkış aldı.

Batılı birçok medya kurumu, Lennox'un "ateşkes" çağrısını Gazze'deki İsrail saldırılarına yönelik yaptığı yönünde haberleştirdi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bini çocuk, 8 bin 190'ı kadın olmak üzere 27 bin 365 Filistinli öldürüldü, 66 bin 630 Filistinli yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.