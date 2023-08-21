Küçükbaş hayvancılığın yaygınlaşması amacıyla başlatılan İvesi ırkı koyun hibe programından bu yıl İskele bölgesindeki üreticiler faydalanabilecek.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığından verilen bilgiye göre, bakanlık tarafından, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) katkılarıyla yürütülen Küçükbaş Hayvancılığın Yaygınlaştırılması Projesi’yle küçük baş hayvan sütü üretiminin arttırılması hedefleniyor.

Hayvan dağıtımı için bu yıl, coğrafik yapısının uygunluğu ve öncelikli kırsal gelişim alanı olarak ilan edilmiş olması hasebiyle İskele ilçesinin seçildiği kaydedildi.

Toplanan hayvan sayısına göre hayvan verilecek yetiştirici sayısının belirleneceği, ardından

gerekli şartları yerine getiren işletmelere 20’şer koyun ve 1’er koç verileceği kaydedilen açıklamada,

başvuruları değerlendirecek komisyonun, sadece aranan şartları karşılayan kişilerin başvurusunu değerlendirmeye alacağı da ifade edildi.

Dağıtımı yapılacak hayvanların, proje gereği geçmiş yıllarda İvesi verilen yetiştiricilerden temin edileceği kaydedildi.

Projenin devamlılığı gereği, verilen hayvanların 3 yıl boyunca satılamayacağı veya devredilemeyeceği, söz konusu üç yıl içerisinde, başka yetiştiricilere dağıtmak üzere, her işletmeden her yıl farklı sayılarda olmak üzere en az 6 aylık toplamda 20 baş dişi ve 3 baş erkek yavru alınacağı belirtildi.

İvesiler için başvuruların 22 Ağustos ile 1Eylül arası İskele Hayvancılık Dairesine kabul edileceği ifade edildi.

Başvuru şartları ise şöyle: KKTC vatandaşı olmak; 18-45 yaş aralığında olmak; Tercihen hayvanı olmamak veya en fazla 20 damızlık küçükbaş hayvanı olmak; İskele ilçe sınırları içinde ikamet etmek; Hane halkı içinde devletten maaş almıyor olmak; Hane halkının toplamda 20 damızlık küçükbaş hayvandan fazla hayvanı olmamak; Hayvan sağlığı ve refahı için gerekli altyapıya sahip İskele ilçe sınırları içinde uygun bir barınağa sahip olmak; Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığının proje kapsamında hazırlamış olduğu taahhütname şartlarını kabul etmiş olmak; Hayvancılık ile uğraşanlar için hayvan hastalıklarından ari işletme olması; Hane halkından 18 yaş üstü olanlar için devletten maaş almadığına dair belge.