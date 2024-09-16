İskele’de “Genişletilmiş İlçe Emniyet Kurulu Toplantısı” yapıldı ve kışa hazırlık amacıyla bir dizi karar alındı.

İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu’nun yaptığı açıklamaya göre, alınan kararlar şöyle:

“Sınırüstü Göleti'nde biriken toprağın rehabilite edilebilmesi konusunda Su İşleri Dairesi tarafından incelenerek rapor hazırlanması.

Topçuköy'de oluşabilecek aşırı yağışlar nedeniyle oluşacak su taşkını ve selden etkilenmemesi için Küçük Petrol önündeki köprünün genişletilmesi ve menfezin açılması.

Lokum çemberi ve Yonca kavşağı arasındaki yol ile ilgili sel ve su taşkını olabilecek yerler ile ilgili Karayolları Dairesi'nden bilgi istenmesi.

Gazimağusa Karpaz ana yolu Neşe Restorant önündeki dere ile ilgili (yapılan yol çalışmasından dolayı) rapor istenmesi

Sınırüstü Göleti'nde biriken suyu köyün üst tarafına aktarması için Su işleri Dairesi tarafından kurulan su motoru buradan Su İşleri Dairesi tarafından alınmış ve mevcut su borularının patlamış ve kullanılmaz hale geldiği belirtilmiştir. Bu konuda ne yapılabileceğinin Su İşleri Dairesi tarafından bilgi verilmesine.

Boğaz yolunun üst tarafından Yarköy'den gelen Neşe plajına dökülmeden önce biriktiği yerde oluşacak su baskınlarının önlenmesi amacıyla yapılan gölet projesinin hızlandırılması.

Yol çalışması nedeniyle Boğaz Neşe Plajı deresinin daraldığı, bu nedenle su taşkın riski olduğundan Karayolları Dairesi tarafından incelenerek konu hakkında bilgi verilmesi.

Bafra Artemis Lojmanları önünde aşırı yağış nedeniyle birikecek suların önlenmesi için köprü yapılması.

Kış sezonunda Artemis ve Belediye Halk Plajı arasındaki terfi istasyonunun Çevre Koruma Dairesi iş birliğinde denize bırakılması ve bu konuda rapor verilmesi.

Yeşilköy ve Esenköy yolunda yeterince menfez olmadığından menfez yapılması.”

Toroslu, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı İskele Şubesi, K.T.B.K. Komutanlığı, İskele İtfaiye Şube Amirliği, Karayolları Dairesi Müdürlüğü, Elektrik Kurumu İskele Şubesi Su İşleri Dairesi, İskele Belediyesi, Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi ve Erenköy Karpaz Belediyesi olası afet sonrası araç ve personel olarak destek vereceklerini belirttiklerini de kaydetti.