İSKELE'DE FECİ KAZA: 1 ÖLÜ

Ergün Yahat

Ülkemizde trafik canavarı yollarda can almaya devam ediyor .

ÖLÜMLE NETİCELENEN TRAFİK KAZASI ​13.01.2025 tarihinde, saat 11.50 sıralarında, Ercan- İskele Anayolu’nun 2-3’üncü km’leri arasında, Boğaziçi’nde sakin İlmiza YİĞİT (E-73), yönetimindeki MY 951 plakalı motosiklet ile anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden, İskele birinci yol kavşağından dikkatsizce İskele - Ercan Anayoluna çıkış yaptığı sırada, o esnada anayol üzerinde Ercan istikametinden İskele istikametine doğru dikkatsizce seyreden Azat BABAKURYEV (E-37) yönetimindeki SN 552 plakalı kamyon aracın önünü tıkaması sonucu çarpışmışlardır. Kaza sonucu ağır şekilde yaralanan motosiklet sürücüsü İlmiza YİĞİT, Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırıldığı sırada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir. Yürütülen soruşturma kapsamında SN 552 plakalı kamyon sürücüsü Azat BABAKURYEV tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.