Tartıştığı eşini öldürmeye teşebbüs eden M.M.(E-35) tutuklandı, yaralanan eşi A.G.(K-37) ise hastaneye kaldırıldı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün saat 20.30 sıralarında İskele’de, M.M.(E-35) evinde tartıştığı eşi A.G.(K-37)’yi, tasarrufunda bulundurduğu çakı ile boğazından yaraladıktan sonra başını beton zemine vurup darp ederek öldürmeye teşebbüs etti.

Olayda yaralanan A.G, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalenin ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edilerek Cerrahi Servisinde müşahede altına alınırken, zanlı M.M. tutuklandı.