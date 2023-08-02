İskele'de dün bir sitenin kirli atık su havuzunda yer altında çalışırken hayatını kaybeden iki kişiye otopsi yapıldı. İki kişinin kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için ileri tetkikler yapılacak. Bu amaçla kan ve doku örnekleri alındı.

Polis Basın Subaylığı'nın açıklamasına göre dün skele’de bir siteye ait yer altında bulunan kirli su atık toplama havuzundaki atıkların arıtılması ile ilgili olarak 3 metre derinlikteki koridor bölümünde çalıştıkları sırada yaşamlarını yitiren Mohammad Shayeste (E-41) ve Mohamad Aghjeloo'nun (E-33) otopsilerinde, ölüm sebeplerinin tespit için kan ve doku örnekleri alındı. İki kişinin ölüm sebepleri yapılacak tetkiklerin ardından belli olacak.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Polis dün, iki kişiyi tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu ölüme sebebiyet vermekten tutuklamıştı.