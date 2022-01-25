Levent Özadam - Mesaj Kutusu
Aslında sosyal medya filan değil…
Tamamen sosyal rezalet diyoruz bunun adına!
Önceki gün akşam sandıklar açıldı ilk katılımlar açıklanmaya başlayınca sosyal medya kalktı oturdu…
Buradaki seçmenler resmen satılık ilan edildi!
Çok acımasız yorumlar yapıldı…
Bu sırada İskele’den tek bir milletvekilinden bile itiraz gelmedi!
Çünkü onlar sadece seçilme derdindeydiler…
Sonra YSK Başkanı Narin Ferdi Şefik akşam saatlerinde yaptığı açıklamada, İskele’deki katılım oranının yanlış açıklandığını söyledi ama!
Yine tek bir Allahın kulu bile yaptığı yorumlardan ötürü özür dilemedi…
Söz ağızdan çıkmıştı bir kere!
Ne yazıktır ki bu bölgede yaşayan insanlar için yıllardan beridir aslı astarı olmayan yorumlarda bulunuluyor, algı yaratılmaya çalışılıyor…
Sonuçta İskele genel seçimlere katılım oranında yine ilk sırada yer aldı ama!
Bunun demokrasinin bir gereği olduğu gerçeğini de kimse görmek istemedi…
İskeleli seçmene çok ayıp ettiler!
Sosyal medyayı da sosyal soytarılık meydanına çevirdiler…
…
Akıncı’nın genel seçimlerde izlediği strateji dün de tartışılmaya devam etti…
Hele de boykotçular!
Yerden yere vuruyor kendisini…
Neymiş de gitmiş eşiyle oy kullanmış diye!
Bir kere şunu bir kenara yazalım;
Akıncı TDP’yi filan desteklememiştir!
Eğer vefa borcunu ödemek için oy verip oy verdirseydi TDP’nin durumu şimdi çok daha farklı olurdu…
Hele de TKP ile TDP’nin uzlaşmasına aracılık yapsaydı bambaşka durumlar ortaya çıkardı!
Eşini takı koluna gitti oylarını kullandılar…
Gerçekten öyle mi acaba?
Nereden biliyorsunuz oy kullandığını?
Ya gidip oyunu yaktıysa…
Yok mu böyle bir ihtimal!
Boykotçular daha geniş düşünsün…
Ülkenin eski bir Cumhurbaşkanı olarak ‘boykotçu’ olduğunu göstermemek için belki de görüntü verip, kurnazlığı tercih etmiştir!..
…
TDP bizim için önemli bir partidir…
Seçim mağlubiyetinin suçlusu Akıncı ve Özyiğit’tir!
Aksini bize kimse inandıramaz…
TDP eğer genel seçimlere daha genç ve enerjik bir başkanla girse sonuç çok daha değişik olacaktı!
Bir de Cemal hocanın TKP genel başkanı Çakıcı’nın tekliflerini değerlendirme gereği bile göstermemesi yenilginin önemli nedenleri arasındadır…
Ve Mehmet Harmancı faktörü;
Parti tabanı son seçimlerde Harmancı’yı partinin başında görmeyi istiyordu…
Sırf parti başkanına saygısından bunu dile getirmedi!
Şimdi Haziran ayında yerel seçimler var…
Çok büyük ihtimalle de Mehmet Harmancı aday olmak istemeyecektir!
Bizce de olmasın…
Enerjisini tamamen TDP’ye versin!
Geçsin partinin başına büyük bir değişim başlatsın…
Başarı yansı da hayli yüksek olacaktır!
TDP’nin bu ülkeye ihtiyacı vardır…
Ama eski zihniyetlerle değil!
Aksine yenilikçi ve değişimci bir zihniyetle…
…
Şimdi gözler artık yeni hükümette…
UBP-DP kesin denmeye başlandı ama!
Bize göre tamam değil…
UBP ve DP’nin şu anda 27 vekili var!
Başbakan Sucuoğlu bu sayıdan çok da memnun değil, dün bizzat kendisi bize söyledi…
Yine çok büyük ihtimalle 3’lü bir koalisyon hükümeti olacak!
YDP’nin bu konuda şansı yok gibi…
Haliyle geriye Halkın Partisi kalıyor!
Gayet sıkıntılı bir durum yani…
Yine büyük ihtimalle Özersay çok önemli bir bakanlık almadan bu koalisyona girmeyecektir!
Alın size yeni bir koalisyon krizi…
Kıbrıs Türkü artık bu tür krizlerden bıkmış usanmıştır!
Bu arada yine bir yerlere not etmek gerek…
UBP-CTP hükümeti de eğer gerçekten memleket sevileri varsa bize göre sürpriz olmaz!
Kim bilir olması gereken de belki budur…
MESAJ KUTUSU
Sayın Faiz SUCUOĞLU, genel seçim yarışını birinci bitirerek ciddi bir başarı elde ettiniz ama şimdi asıl sorun yeni hükümet kurmakta. Çok büyük ihtimalle de 2 değil 3’lü koalisyon hükümetine sıcak baktığınız konuşuluyor ama bakalım hangi bakanlıklar konusunda yeterli anlayışı görecek misiniz?
…
Sayın Zorlu TÖRE, seçim sonuçlarının belirlenmesinden sonra istediğiniz sırada olmasanız da en azından yeni dönemde Cumhuriyet Meclis Başkanlığınız bu tarihten itibaren kesinleşmiştir. Sizin için iyi bir final olacak, tadını çıkarmaya bakın…
…
Sayın Bertan ZAROĞLU, aday olduğunuz UBP’ye en az 1.5 vekil kazandırdınız ama öyle listeler yapıldı ki bu kez meclis kapısından giremediniz. Bu arada eski partinizden girseydiniz vekillik yüzde yüz kesin olacaktı. Daha çok gençsiniz bir dahaki sefere inşallah…
…
Sayın Fikri ATAOĞLU, yeni dönemde parti içinde kelle almaz ve kaderinize razı olursanız kitle partisi olmanızın imkanı yoktur. Yeni bir ekip ve yeni bir sistem getirmekten başka bir alternatifiniz yoktur. Yine de hükümette yer almanız sizin için büyük bir şanstır, tebrik ederiz…
…
Sayın Ziya ÖZTÜRKLER, partinizde yeni yüzler ve kaliteli isimler görmek isteyenlerin mücadelesi sizi meclise taşıdı, vekillik en çok size yakışacaktır. Partiler ne kadar yenilenir ve gençlere olanak sağlanırsa bundan sadece partiler değil ülkenin geneli de karlı çıkar…
…
Sayın Alişan OŞAN, seçim çalışmalarında profesyonel bir şekilde çalışınca başarı da zaten kendiliğinden geldi. Şimdi partiniz ile ülkenin sizden beklentisi hayli büyüktür sistemi ilk baştan doğru kurar ve halktan kopmazsanız yeni başarılan birbirini takip edecektir…
…
Sayın Mustafa AKINCI, her ne kadar oy kullandınızsa da oyunuzu yakmadığınızın hiçbir garantisi yoktur. Özellikle size gönül veren partilileriniz sizi ömürleri boyunca unutmayacaktır. Bir çoğu da zaten Allah’a havale ediyor, bilesiniz istedik…
…
Sayın Hasan TOSUNOĞLU, partinin önemli isimlerinin de dahil olduğu makaslama operasyonlarına rağmen rakiplerden sıyrılarak ipi göğüslediniz ve milletvekili olma şansını yakaladınız. Seçim çalışmalarında da söylediğiniz gibi gençlere ev imkanı sunabilirseniz siyasette kalma süreniz hayli uzun olacaktır. Tebrik eder başarılarınızın devamını dileriz…
…
Sayın Ayhan ARIKLI, YDP’nin seçim kaybetmesinde sizin payınız da yok değil hani! Özellikle sosyal medyada tahrik eden açıklamalar ters tepti. Yeni sezonda daha olgun ve düzeyli paylaşımlar bekliyoruz…
…
Sayın Mehmet ÇAKICI, TDP’ye yaptığınız öneriler eğer olumlu bulunsaydı şimdi en az üç vekil de siz çıkaracaktınız. Bu arada seçim konuşmalarında en iyi hatip seçildiniz ama işte bu sandığa olumlu yansımadı!
…
Sayın Sadık GARDİYANOĞLU, uzun yılların hayali sonunda gerçekleşti ve büyük bir başarıya imza atarak vekillik mazbatasını kazandınız. Bu başarıda en fazla da eşinizden destek aldığınız mesajını vermeniz dikkatlerden kaçmadı. Her başarılı erkeğin ardında bir kadının olması tam da size göre söylenmiş.