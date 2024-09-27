Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu tarafından, İskele-Karpaz ana yolunun Çayırova çemberi ile Senmar Süpermarket çemberi arasında kalan güzergahında, pazar günü motosiklet drag yarışı düzenleniyor.

Polis Basın Subaylığından yapılan yazılı açıklamaya göre, yarış 08.00-20.00 saatleri arasında yapılacak.

Açıklamada, belirtilen tarih ve saatler arasında, motosiklet drag yarışının düzenleneceği Çayırova çemberi ile Senmar Süpermarket çemberi arasında kalan yol güzergahının, çift yönlü olarak trafik akışına kapatılacağı, ulaşımın Çayırova köy içi yollarından sağlanacağı kaydedildi.

Motosiklet drag yarışı devam ettiği sürece, bahse konu yol güzergahını kullanacak sürücülerin, gerek kendilerinin gerekse sporcuların can ve mal güvenlikleri açısından yavaş ve dikkatli seyretmeleri, ayrıca trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.