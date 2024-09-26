İskele-Gazimağusa ana yolunda dün meydana gelen trafik kazasında Gül Çalı yaralandı.

Polisten verilen bilgiye göre, İskele-Gazimağusa ana yolunda, Gül Çalı (K-46) yönetimindeki NL 854 plakalı araçla İskele istikametine doğru seyrettiği sırada Alpet Akaryakıt İstasyonu önlerine geldiğinde, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek beton orta refüje çarptıktan sonra, kontrolsüzce savrularak yol içerisinde bir takla atıp tavanı üzerinde durdu. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde gözetim altına alındı. Soruşturma devam ediyor.