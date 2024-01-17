İskele Belediyesi bünyesinde faaliyete geçen Kırsal Kalkınma Birimi’nin "Temel Arıcılık Eğitim Programı"nı tamamlayanlara sertifikaları takdim edildi.

İskele Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, İskele Belediyesi Kırsal Kalkınma Birimi’nin öncülüğünde Kuzey Kıbrıs Arıcılar Birliği’nin katkılarıyla 8-13 Ocak arasında düzenlenen "Uygulamalı Temel Arıcılık Eğitim Programı" sonrası sertifikalar verildi.

Eğitimler Ziraat Yüksek Mühendisi aynı zamanda İzmir Ege Üniversitesi Tarımsal Araştırma Enstitüsü Arıcılık Bölüm Başkanı Mustafa Kösoğlu tarafından, İskele AKM’de verildi.

Eğitimlerde arıcılık sektörü ele alındı, arıcılığın tarihsel gelişiminden bahsedildi. Arıcılık çalışmaları kapsamında geçmişte yapılanlar, bugünkü çalışmalar ve gelecekte yapılması gerekenler konularında da bilgiler aktarılarak fikir alışverişinde bulunuldu. Katılımcılara arıcılık tarihini anlatan 80 sayfadan oluşan kitapçık da ücretsiz olarak verildi. Kösoğlu tarafından arazide uygulamaları olarak 13 Ocak Cumartesi günü verilmesi planlanan eğitim ise hava şartlarından dolayı ileriki bir tarihe ertelendi. Söz konusu uygulamalı eğitim için yer, gün ve saat bildirimi, sertifika almaya hak kazanan kursiyerlerle paylaşılacak.

-Eğitmen Kösoğlu, Başkan Sadıkoğlu’nu ziyaret etti

Eğitimler sonrası Mustafa Kösoğlu, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nu makamında ziyaret etti. İskele Belediyesi Kalkınma Birimi tarafından düzenlenen eğitim programında bulunmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Kösoğlu, tarıma, hayvancılığa ve tabii ki arıcılığa vermiş olduğu değer çerçevesinde faaliyete geçen Kırsal Kalkınma Birimi’nden dolayı da Başkan Sadıkoğlu’nu tebrik etti.