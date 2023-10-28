İskele Belediyesi,1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında meme kanserine ve kanserde erken teşhisin önemine dikkat çekmek için hazırladığı broşürleri dağıtmaya, halkı bilgilendirmeye devam ediyor.

İskele Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, belediyeye bağlı İskele ve 21 köyünde, Sağlık Birimi’nden ücretsiz evde sağlık hizmeti alan herkese hazırlanan broşürleri dağıtmaya devam eden Birim, İskele Merkezde de halka ulaşmak için dün İskele Ecevit Meydanı’ndaki Cuma Pazarında da stant kurdu. Sağlık Birimi hemşireleri tarafından hazırlanan broşürler pazara gelenlere dağıtıldı.

Erken teşhisin hayati önem taşıdığına dikkat çekilen broşürlerde, erkeklerin de meme kanserine yakalanma oranlarına yer verildi. Kadın ve erkeklerin rutin olarak meme kontrolü yapmasının önemine de değinilen broşürlerin, Cuma Pazarına gelen yerli ve yabancı, kadın erkek herkes tarafından büyük ilgi gördüğü belirtildi. İskele Belediyesi Sağlık Birimi hemşireleri, stantlarını ziyaret ederek broşür alan vatandaşlara ücretsiz, tansiyon, şeker, nabız, kan ve oksijen ölçümü de yaptı.