İskele Belediyesi, 1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında pembe pedal ve farkındalık yürüyüşü düzenledi.

İskele Belediyesi'nden verilen bilgiye göre, Meme Kanseri Farkındalık Ayı vesilesiyle İskele Ecevit Meydanı’ndan İskele Belediyesi Halk Plajı güzergahında bisiklet sürüşü ve yürüyüş yapıldı.

Etkinliğin düzenlenmesine Green Pedal Cycling, Kanser Hastalarına Yardım Derneği İskele Şubesi ve İskele Belediyesi Meclis Üyeleri Ahmet Orun ile Mürsel Atuntaş da destek oldu.

Mutlu Kanlı, yarıştaki en süslü bisiklet sahibi olduğu için Arkın Hotel’de iki kişilik günübirlik konaklama kazandı.

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, bu tür etkinliklerin önemli olduğunu, Belediye olarak pek çok sosyal sorumluluk projelerinde yer aldıklarını kaydetti.

Kadınların meme kanseri hakkında bilinçli olmasının çok önemli olduğunu kaydeden Sadıkoğlu, erken teşhisin hayati önem taşıdığını söyledi. Erken müdahalenin tedavi sürecinde çok önemli olduğunu kaydeden Sadıkoğlu, etkinliğe katkı koyan herkese teşekkür etti.