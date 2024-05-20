İskele Belediyesi 2. Tiyatro Günleri kapsamında, cumartesi günü Güzelyurt Belediye Tiyatrosu’nun “Tersine Dünya” isimli oyunu İskele AKM’de sahnelendi.

İskele Belediyesi Basın ve Yayın Birimi tarafından yapılan açıklamaya göre, 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü’nde başlayan 2. Tiyatro Günleri, 27 Mayıs Pazartesi günü Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu’nun sahneleyeceği drama türündeki Shakespeare’in Hayaleti isimli oyunuyla sona erecek.

Güzelyurt Belediye Tiyatrosu’nun komedi türündeki “Tersine Dünya” isimli oyununu izleyenler arasında, İskele Belediyesi Asbaşkan Vekili Sefa Kurukafa, Meclis Üyeleri Zekiye Gece ve Hanife Demir’in yanı sıra İskele Belediye Tiyatrosu Yönetmeni Sami Yakar ile ekibi de yer aldı.