İskele Polis Müdürlüğü’ne ait 155 Polis imdat hattı yeniden çalışmaya başladı.

Polisten verilen bilgiye göre, sabah saatlerinde devre dışı kalan İskele Polis Müdürlüğü’ne 155 Polis İmdat hattı ve mevcut diğer telefon hatlarından ulaşılabilecek.