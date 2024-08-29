Işık Kitabevi'nin 36’ncı Kitap Fuarı bu akşam 20.30’da açılıyor. Melisa Karanlık Band’in performans sunacağı gecede İzel Seylani ve Yorgos Moleskis’e onur ödülü, Neşe Yaşın’a edebiyat-sanat hizmet ödülü verilecek.

“Çıkış” temasıyla yapılacak fuar 6 Eylül’e kadar sürecek. Gençlik Merkezi’ndeki (Kızılbaş Kilisesi) fuar her gün 09.00-13.00 ile 17.00-24.00 saatleri arasında açık olacak ve kitaplar yüzde 10 indirimli satılacak.

Sonraki günlerde fuar programı şöyle:

“30 Ağustos Cuma saat 20.30: Panel: Acil Çıkış – Edebiyat, Moderatör ve Konuşmacı: Emel Kaya Konuşmacı: Neşe Yaşın, Ahmet Yıkık, Fatih Yalıner, Düzenleyen: Kıbrıs Sanatçı ve Yazarlar Birliği.

31 Ağustos Cumartesi saat 20.30: Panel: Mülkiyet mi? Gelecek mi? Moderatör: Mete Hatay Konuşmacılar: Mehmet Ali Talat, Daryal Batıbay, Can Kara.

1 Eylül Pazar saat 20.30: Söyleşi: Gürsel Korat (Türkiye’den Konuk Yazar).

2 Eylül Pazartesi saat 11.00: Söyleşi: Tuğba Çelik (Türkiye’den Konuk Yazar)

Saat 20.30: Panel: Yüksek Öğretimde Diploma Cazibesi, Moderatör: Canan Zeki, Konuşmacılar: Ahmet Güneyli, Abdullah Öztoprak, Aslı Murat.

3 Eylül Salı saat 20.30: Panel: Kıbrıs Medyasının İçinde Bulunduğu Çıkmaz ve Çıkış, Moderatör: Özgül Gürkut Mutluyakalı, Çeviri: Çağdaş Polili, Konuşmacılar: Emin Akkor, Yorgos Frangos, Düzenleyen: Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği.

4 Eylül Çarşamba saat 20.30: Konferans: Kıbrıs’ta Çıkmaz ve Arayışlar, Moderatör: Aysu Basri Akter, Konuşmacı: Niyazi Kızılyürek.

5 Eylül Çarşamba saat 11.00: Genç Şairlerle Söyleşi (Çiçek Düşleri, Haikular) Konuşmacılar: Eflal Şengün, Ayça Yay, Nisa Tuana Aydın. (Yer: Işık Kitabevi)

Saat 20.30: Panel: Yolunda Olmayan Ekonomide Çıkış Arayışları, Moderatör: Umut Bozkurt, Konuşmacılar: Mete Feridun, Bülent Şemiler, Mertkan Hamit.

6 Eylül Cuma saat 20.30: Panel: Küresel Siyaset: Savaşlar ve Yansımaları, Moderatör: Ali Dayıoğlu, Konuşmacılar: Mustafa Çıraklı, Nur Köprülü, Sait Akşit.”