Hasipoğlu: “Dün 11 sanığı dinledik bugün gerçekleri dinliyoruz”

Talat: “Verilecek kararın benzeri olayların yaşanmaması adına önemli”

Atalay: “Hepimiz hüngür hüngür ağlıyoruz”

Baybars: “Temennimiz mahkemenin olası kasta karar vermesi”

Cumhuriyet Meclisi'nin "Türkiye Cumhuriyeti'ndeki Depremle İlgili Hukuki ve Adli Sürecin İzlenmesine İlişkin Oluşturulan Geçici ve Özel Komitesi üyeleri, Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam eden İsias davasının bugünkü duruşmasını BRT canlı yayınında değerlendirdi.

-Hasipoğlu: “Dün 11 sanığı dinledik bugün gerçekleri dinliyoruz”

Türkiye Cumhuriyeti'ndeki Depremle İlgili Hukuki ve Adli Sürecin İzlenmesine İlişkin Oluşturulan Geçici ve Özel Komitesi Başkanı UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, iktidarıyla muhalefetiyle ilk günden beri adalet arayışının sürdüğüne işaret ederek, Türkiye adaletine güvendiklerini kaydetti.

“Dün 11 sanığı dinledik bugün gerçekleri dinliyoruz” diyen Hasipoğlu, “Umarım mahkeme de bu gerçekler ışığında kararını üretecek” ifadelerini kullandı.

Mahkemenin sabırla herkese söz hakkı vereceğini kaydeden Hasipoğlu, “Bugün dinlediklerimizle olayın olası kasta dönmesi gerektiğini açıkça görüyoruz” dedi.

İfadelerden bilgi notuyla inşaat ruhsatı alındığı ve bunun da kalemle yazılarak yapıldığı gerçeğinin ortaya çıktığını söyleyen Hasipoğlu, “Ortada cinayet dedirtecek eylem ve ihmallerin olduğunu anlıyoruz” şeklinde devam etti. Hasipoğlu, sanıkların olası kasıtla yargılanması gerektiğini belirtti.

-Talat: “Verilecek kararın benzeri olayların yaşanmaması adına önemli”

Türkiye Cumhuriyeti'ndeki Depremle İlgili Hukuki ve Adli Sürecin İzlenmesine İlişkin Oluşturulan Geçici ve Özel Komitesi Başkan Vekili CTP Milletvekili Ongun Talat ise bugünün insani açıdan oldukça zor bir gün olduğunu ifade etti. “Dün birçok yalan sırladılar bize. Bugün de işin insani boyutunu dinliyoruz. Hiçbir şekilde izah edilebilir değil. Olay, doğrudan yaşayan insanlar tarafından anlatılıyor” diyen Talat, adaletin yerini bulması gerektiğini ve bununla ilgili dayanışma içinde bir çaba olduğunu ifade etti.

“Birkaç zor gün daha yaşayacağız ve bunun sonucunu alacağız” diyen Talat ortada kesinlikle "olası kasta" evrilmesi gereken bir süreç olduğunu belirtti.

İsias davasının, Türkiye Cumhuriyeti açısından da önemli bir dava olduğunu belirten Talat, bu davada verilecek kararın benzeri olayların yaşanmaması adına önemli olduğunu vurguladı.

-Atalay: “Hepimiz hüngür hüngür ağlıyoruz”

Komite üyesi YDP Milletvekili Talip Atalay ise, “Bugün 6 Şubat'tan daha çok etkilendim diyebilirim. Biz o gün hüzünlendik, yüreğimiz yandı ama evlatların yakınlarının yaralarının sarılması için orada bulunduğumuzdan duygularımıza ket vurmuştuk. Bugün hepimiz hüngür hüngür ağlıyoruz” dedi.

Ailelerin mahkeme huzurunda yaşananları haykırmalarının çok önemli olduğunu belirten Atalay, “Adalet mülkün temeli ve bu dava sadece yakınlar için değil” dedi. Atalay, davanın, sağlıklı sonuçlanabilirse, bir daha benzer sonuçların olmayacağı umudu taşıyan bir dava olduğunu dile getirdi.

Davayı sonuna kadar takip edeceklerini ifade eden Atalay, “Çocuklar soğuktan öldüler dendi.. Bir ceset 3 günde o soğukta şişmez. Çocuklar tanınmaz hale gelmişti, bedenleri sıcaktı” dedi.

Farklı dillerde ağıt yakan insanların nasıl bir araya geldiğine şahitlik ettiklerini kaydeden Atalay, “Bundan sonra bizi acı değil sevinç, barış, kardeşlik birleştirir umarım” ifadelerini kullandı.

-Baybars: “Temennimiz mahkemenin olası kasta karar vermesi”

Komite üyesi Bağımsız Milletvekili Ayşegül Baybars da baştan sona adil bir soruşturmanın yürütülmesi amacıyla Meclis’ten aldıkları destekle süreci takip ettiklerini belirtti.

Dün ve bugün dinlenen ifadelerden sonra İsias’ta ihmalin ötesine varan bir durum olduğunun ortaya çıktığını ifade eden Baybars, davanın "bilinçli taksir"den, "olası kasta" dönüştürülmesi gerektiğinin görüldüğünü dile getirdi.

“Aileler adaletin yerine gelmesi için yaşadıkları gerçeği anlatıyor mahkemeye. Mücadelemiz adaletin yerine geldiğini görmekle sona erecek. Bunu sonuna kadar götürmeye kararlıyız” diyen Baybars, sanıkların basit bir dikkatsizlik ya da tedbirsizlikle değil, binanın yıkılma tehlikesine rağmen bile isteye hareket ettiğini belirtti.

“Tapu ruhsat belgelerinde de imzaların atılmaması, başkalarının yerine imza atılması gibi büyük bir kusur işlediklerini görüyoruz” diye konuşan Baybars, “Bugün de müştekilerin ve arama kurtarmaya katılanların binayla ilgili ortaya koyduğu noktalar bizi olası kasta götürmeli. Temennimiz mahkemenin olası kasta karar vermesi. Bu acıların tekrarlanmaması ve adaletin tecellisi için mücadelelimizi sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

(DOĞ/FEZ)