İsias Otel davasının dördüncü duruşması Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde başladı.

Mahkemede ilk olarak savcılığın talepleri dinlendi. Savcılık, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamını istedi. Müştekilere, itirazı olup olmadığı soruldu.

-İpekçioğlu

Şampiyon Meleklerin annelerinden Pervin Aksoy İpekçioğlu mahkemedeki konuşmasında, “Bina yıkıldı, 72 kişiye mezar oldu. Kimlerin olaya fail olduğunu anlamak için uğraşıyoruz” diyerek, şunları kaydetti:

“Ruhsat alımından başlayan bir süreç var. Projeyle binanın uyumsuzluğu… Ruhsatta sıkıntı var, sonra kaçak kat yapıldı. Yapı kayıt belgesiyle sadece kaçak kat bildirildi. Tadilat projesiyle güçlendirilmedi. Kaçak katla birlikte binayı ikinci asansörle ikiye yardılar. Projeyle imalat birbirini tutmuyor. Etriye aralıklarında düzensizlik var, işçilikten çalındı. Beton kalitesi, demir zayıf… Binanın bodrum katında keşif yapıldı. Kırmızı tuğla kullanıldı. 2018’de Kalkınma Bankası'ndan aldıkları parayla dıştan cam yapıldı. Bu camlar nasıl duruyor. Kendiliğinden durmuyor.”

-“Oğluma hediye yerine adalet aramaya geldim”

Tur rehberlerinden birinin annesi de, bugün oğlunun 25’inci doğum günü olduğunu ifade ederek, oğlu için hediye aramaya gitmek yerine “adalet” aramaya geldiğini söyledi.

-“Adalet istiyorum”

Şampiyon Meleklerin annelerinden Sibel Kumsal da, İsias Otel binasında kızının hayatını kaybettiğini dile getirerek, “Ben de otelde kalıyorum ama yıkılmayan bir otelde. Buraya geldik sabaha kadar uyumuyorum, uyuyamıyorum. Adalet istiyorum” dedi.