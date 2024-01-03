Otel davasında mahkeme sanıkları dinemeye devam ediyor. Bu kapsamda sanık Mehmet Fatih Bozkurt’un sorgulaması yapıldı.

Savunmasının alınması ve iddianamenin okunmasının ardından müştekilerin avukatlarının sorularına geçildi.

Müşteki avukatlarının kaçak katlarla ilgili sorusunu yanıtlayan sanık Mehmet Fatih Bozkurt, kaçak katın malzemesinin ne olduğunu bilmediğini kaydetti ve “Benim bildiğim malzemenin binanın temeline zarar vermediğidir” dedi.

Kendisinin her şeyi yapma yetkisi olmasının her şeyi yapacağı anlamına gelmediğini ifade eden Bozkurt, ne yapılacağı ile ilgili talimatları babasından aldığını kaydetti.

Bozkurt, Kıbrıslı kafilenin geldiği 3 Şubat Cuma günü otelde olmadığını da kaydederek kendini savundu.

Depremde iki oğlunu kaybeden müşteki Osman Akın, söz alarak Bozkurt’un otelde olmadığının doğru olmadığını, kendisiyle görüştüğünü söyledi.

Akın, otelin yönetimiyle alakası olamadığını söyleyen sanık Bozkurt’un 4 Şubat Cumartesi akşamı dışarıdan yiyecek getirmeyin talimatını verdiğini hatırlattı ve doğruları söylemediğini belirtti.