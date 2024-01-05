Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam eden İsias Otel davasının 11’inci tanığı otelin temizlik sorumlusu Mahmut Çetin, “kaçak kat” olarak tabir edilen yer için kullanılan malzemeyi görmediğini, kendisi 2017’de otelde işe başladığında oranın bittiğini söyledi.

Tanık Mahmut Çetin, sanıklarla bir akrabalığı olmadığını ifade etti.

6 Şubat’ta deprem olup bina yıkıldığında kendisinin meydanda olduğunu belirten Çetin, Ahmet Bozkurt’u “otelin patronu” diye tanımladı.

Efe Bozkurt’un da otele geldiğini, Mehmet Fatih Bozkurt’un ise Reno servisinde çalıştığını kaydeden Çetin, “Ahmet Bozkurt otele geldiğinde önce lobide dolaşırdı. Ofisine haftada bir çıkardı. Kimse ofisine çıkmazdı. Efe Bozkurt otele geldikten sonra talimatları o verirdi. İşçi alımında önce müdürle konuşurlardı, o olur derse Efe Bozkurt’un işe alma yetkisi vardı ama Ahmet Bozkurt istemezse olmazdı.” bilgilerini paylaştı.

Otelde tadilata gidildiğinde orada bulunduğunu, odaların ve içindeki eşyaların değiştiğini anlatan Mahmut Çetin, Ahmet Bozkurt’un ofisine hiç girmediğini söyledi.

Tanık Mahmut Çetin, müşteki avukatlarının sorularını da yanıtladı.

Kaçak kat olarak tabir edilen yer için kullanılan malzemeyi görmediğini, 2017’de otelde işe başladığında oranın bittiğini ifade eden Çetin, “2017’de işe başladım, 2019’da işten ayrıldım. 8. kat temizliğini hiç yapmadım. Efe Bozkut depremden önce yazda çalışmaya başladı. Koronavirüste işten ayrılıp tekrar girdim. Ben lavabo ve merdivenleri temizlerdim. Ofisin yanındaki yerin boş olduğunu düşünüyorum.” diye konuştu.