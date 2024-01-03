İsias Otel davasında sanık Halil Bağcı'nın sorgulaması yapıldı. Bağcı, “Hayatı boyunca İsias inşaatına hiç gitmediğini, Ahmet Bozkurt’u ve ailesini hiç tanımadığını” söyledi, “Hiç tanımadığım birine nasıl proje yapabilirim” dedi.

Bina yapılırken projelere göre yapılıp yapılmadığını bilmediğini savunan Bağcı, betonarme statik projesini hazırlamadığını kaydetti.

Müşteki avukatların sorularını yanıtlayan Halil Bağcı, ruhsatlandırma işlemi yapılırken raporun nasıl hazırlandığını anlattı. Rapor konusunda Belediye görevlileriyle muhatap olmadığını ifade eden Bağcı, raporu hazırlarken tüm tabliye katları çatı dahil 14 olarak saydığını, bodrum kata göre karşılaştırma yaptığını söyledi.

“Değişen kullanım durumunu dikkate alıp almadığı” sorusu üzerine ise Bağcı, “Proje değil hesaplar incelenir. Benim yazdığım raporda öyle bir ifadede bulunmadım, sadece bodrum kata göre ruhsatlandırma yaptım” ifadelerini kullandı.

Mahkemede daha sonra Hasan Aslan’ın sorgulanmasına geçildi. İddianamenin okunması ardından Aslan, müştekilerin avukatlarının sorularını yanıtladı.

Savcılığa verdiği ifadelerde heyecanlandığını ifade eden Hasan Aslan, mimari projelerde isim ve imzasının bulunduğunu kaydetti. Binanın betonarme işini yapan şahsı tanımadığını ifade eden Aslan, 1991 yılındaki günün şartlarına göre betonarme yapıların nasıl yapıldığını anlattı.

O günün şartlarındaki teknik şartnamelere dikkat çeken Aslan, “F kolondan yukarı doğru filiz uzanması şartnameye aykırı mıdır” sorusuna karşın ise verdiği cevapta; “şu anda aykırı olduğunu ama bina yapıldığı dönemde olmadığını” kaydetti.

“Etriye aralığının 35 cm olduğunu bilip bilmediği” sorulan Aslan, bunu bilmediğini söyledi.

Aslan, mimari projede imzasının sehven atılmış olabileceğini, o dönem imzasının olmasın kanunen mümkün olmadığını savundu.