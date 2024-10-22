Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen İsias Otel Davası’nın dördüncü duruşmasında ara karar açıklandı.
Mahkeme ara kararına göre, bir sonraki duruşma 3 Aralık’ta yapılacak.
Mahkeme, tutuklu sanıklar Ahmet Bozkurt, Mehmet Fatih Bozkurt ve Erdem Yıldız’ın tutukluluk hallerinin devamına; diğer 8 sanığın ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmasının devamına karar verdi.
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Bunun yanında, hakkında soruşturma izni çıkarılan kamu görevlilerinin dosyalarının akıbetinin öğrenilmesine ve İzmir 9 Eylül Üniversitesi Bilirkişi Raporu’nun beklenmesine karar verildi.
Kaynak: rss