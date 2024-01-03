Davalar Cuma gününe kadar Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüşülecek

İlk dava bugün Türkiye saatiyle 09.00’da

Başbakan Ünal Üstel’in müşteki olduğu davaları başta adalet arayışında olan aileler olmak üzere KKTC’den kalabalık bir heyet izliyor

35’i Kıbrıslı Türk sporcu ve öğretmenlerden oluşan kafilenin yanı sıra toplam 72 kişiye mezar olan İsias Otel davası bugün başlıyor.

Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesince; İsias Otel’inin 5'i tutuklu 11 sanığı hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıl 8'er aydan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talep edilen iddianamenin kabulü ardından ilk dava Türkiye saatiyle bugün saat 09.00’da başlıyor.

Aileler ve KKTC’den kalabalık bir heyetin izleyeceği dava için Adliyenin konferans salonu duruşma salonuna çevrilerek, Adliye olanakları çerçevesinde kapasite artırımı yapıldı.

Sanıklardan sadece 1nin mahkeme salonunda olacağı, tutukluların tutuklu bulundukları cezaevlerinde, tutuksuz yargılanacakların da karakollardan online katılacağı duruşma, sanık beyanları alınarak başlayacak.

Daha sonra sanık avukatlarının beyanları olacak.

Yarın ve Cuma günü de devam edecek duruşmalarda eğer sıra gelirse ailelerin de ifadeleri alınacak.

Davaya üç günden sonra erteleme verilecek.

Duruşmanın 6 Şubat’a denk gelinmemesi için ailelerin hassasiyeti belirtilecek.

Çok sayıda güvenlik görevlisinin hazır bulunduğu mahkemede, bugün ilk olarak sanıkların savunmaları dinlenecek.

Adalet isteyen aileler; sanıkların “olası kast” ve cinayetle yargılanması için mücadelelerini sürdürüyor.

Başbakan Ünal Üstel’in müşteki olduğu davaları ailelerin yanısıra avukatlar, hukukçular, İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, UBP Genel Sekreteri ve Meclis Araştırma Komitesi Başkanı Oğuzhan Hasipoğlu, ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, YDP Genel Sekreteri Talip Atalay, HP Genel Başkanı Kudret Özersay, Lefkoşa Belediye Başkanı Mehmet Harmancı, Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Başkanı Tunç Adanır, Cumhuriyet Meclisi komitesi üyeleri, bazı CTP’li milletvekilleri, Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı, avukatlar, Başbakanlık heyeti ile KKTC ve TC’den kalabalık bir basın ordusu takip ediyor.

-Pankartlar

Mahkemeler önünde toplanan Şampiyon Meleklerin aileleri ellerinde hayatlarını kaybeden çocukların resimlerinin bulunduğu pankartlar taşıdılar.

Pankartlarda “ Şampiyon melekler olası kast istiyor”, “adalet olası kast ile gelecek” “ birlikte daha güçlüyüz! Adalet için mücadeleye devam”, “ katillerin cezasını olası kast verecek”, “birlikte daha güçlüyüz, adalet için mücadeleye devam” pankartları taşıdılar.