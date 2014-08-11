MOTOSİKLETLİLERİN SÜRÜŞÜ DÜN SONA ERDİ

Derinya’da 1996’da yaşanan sınır delme olaylarında hayatını kaybeden Tasos İsaak ve Solomos Solomu’nun dün etkinliklerle anıldığı, ayrıca etkinlikler kapsamında motosikletlilerin Baf’tan başlayan sürüşlerinin dün Derinya’da sona erdiği haber verildi.

Simerini gazetesi İsaak ve Solomu’nun, Paralimni’de Agios Dimitrios Kilisesi’nde Rum Sağlık Bakanı Filippos Patsalis’in de hazır bulunduğu bir törenle anıldığını yazdı.

Gazete “Ulusal Halk Cephesi” (ELAM) üyelerinin de kilise önünde toplanarak ellerinde Yunanistan bayraklarıyla sloganlar attığını belirtti.

Habere göre anma töreninde konuşan Bakan Patsalis, İsaak ve Solomu’nun vatanları ve inançları uğruna hayatlarını kaybettiklerini savundu.

Öldürülmelerini hiç unutmadıklarını ve unutmayacaklarını söyleyen Patsalis, uyuşukluktan kurtulmaları için her fırsatta hatırlanmaları gerektiğini belirtti.

MOTOSİKLETLİLERİN SÜRÜŞÜ SONA ERDİ

“İsaak ve Solomu’yu Anma İnisiyati”nin “Motosikletliler Unutmuyor” sloganı altında düzenlediği Cuma günü Baf’ta başlayan ve sınır boyunca devem edilen motosiklet sürüşünün de dün İsaak ve Solomu’nun mezarlığına ulaştığını kaydeden gazete, İnisiyatif Basın Sözcüsü Yannis Savvas’ın açıklamasına göre Baf’tan başlayan sürüşe 900’den fazla motosikletlinin kaldığını belirtti.

Gazete İsaak ve Solomu’nun mezarları başında okunan dualar ve mezarlara çelenk konmasının ardından motosikletlilerin Derinya’daki barikata giderek buraya çelenk bıraktığını belirtti.