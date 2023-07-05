İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları Birliği, sıcak havanın iş sağlığı ve güvenliği açısından önemli riskler taşıdığına dikkat çekerek, iş yerlerindeki çalışanların güvenliğini ve sağlığını korumak için bazı tedbirler alınmasını istedi.

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları Birliği Başkanı Güvenç Yüksel yaptığı yazılı açıklamada, çalışanların güvenliği ve sağlığını korumak amacıyla alınması gereken tedbirleri açıkladı.

Çalışanların sıcaklık ve nem nedeniyle dehidrasyon riskiyle karşı karşıya olduklarını belirten Yüksel, işverenlerin, çalışanlara düzenli aralıklarla sıvı tüketmelerini hatırlatan bilgilendirici mesajlar veya su içme noktaları sağlaması gerektiğini vurguladı.

Yüksel, çalışma saatlerinde düzenlemeye gidilerek, hava sıcaklığının daha düşük olduğu sabah ve akşam saatlerine denk getirilmesi, güneşin en yoğun olduğu saatlerde dışarıda çalışma sürelerinin azaltılması gerektiğini kaydetti.

Uygun giyim konusunda da önerilerde bulunan Yüksel, iş kıyafetlerinin sıcak havalara uygun hafif ve nefes alabilen malzemelerden seçilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Çalışanların başlarını güneşten korumak için şapka veya bandana gibi aksesuarlar kullanması gerektiğini vurgulayan Yüksel, işverenlerin, gerekli durumlarda serinletici ekipmanlar (örneğin fanlar veya klimalar) sağlaması, çalışma ortamlarında iyi havalandırma sağlanması gerektiğine işaret etti.

Sıcaklık nedeniyle fiziksel zorlanmaların artabileceğine dikkat çeken Yüksel, işverenlerin, çalışanlara düzenli aralıklarla dinlenme molası vererek aşırı yorgunluğu ve vücut ısısının artmasını engellemesi gerektiğini vurguladı.

Eğitim programları aracılığıyla çalışanlara, sıcaklıkla ilişkili sağlık sorunları hakkında bilgi verilmesi, olası risklerden korunma yöntemlerinin öğretilmesi gerektiğine işaret eden Yüksel, acil durumlar için hazırlıklı olmanın önemli olduğunu, sıcak havalarda güneş çarpması, ısı krampları veya ısı çarpması gibi acil durumların daha sık görülebileceğini, işverenlerin, acil durum planlarını güncellemesi ve çalışanlara acil durumlarla başa çıkma konusunda eğitimler düzenlemesi gerektiğini vurguladı.