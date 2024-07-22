İskele’de 13 Temmuz'da bir otelde süs havuzu içinde elektrik işi yaptığı sırada elektrik akımına kapılıp, Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde tedavi gören 38 yaşındaki Murat Çallı, tüm müdahalelere rağmen dün hayatını kaybetti.

Polis Basın Bülteni’ne göre, yürütülen soruşturma kapsamında, olayla ilgili olduğu düşünülen H.S. (E-33) ve A.C. (E-44) tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

-Girne’de bar kavgası… İçki vermeyen bar sahibini darp ettiler

Girne’de bir barda bu sabaha karşı 01.30'da, alkollü içki verilmediği gerekçesiyle A.K. (E-25), M.K. (E-46) ve B.Ş.K. (E-23) bar sahibi A.N.Ö.'yü (E-25) ciddi şekilde darp ederek, bar eşyalarına kasten zarar verdi. Olay sırasında, A.K. ayrıca müşteriler D.Ç. (K-22), D.P. (E-22) ve A.T.'yi (K-22)de darp etti. D.Ç. hastaneye kaldırılarak müşahede altına alındı. A.K., M.K. ve B.Ş.K. tutuklandı.

-Evinde rahatsızlanan 63 yaşındaki Emine Koçin kurtarılamadı

Değirmenlik’te dün saat 09.00'da evinde aniden rahatsızlanan 63 yaşındaki Emine Koçin, ambulansla Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı sırada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Koçin'in ölüm sebebi yapılacak otopsi sonucunda belirlenecek.

-Margi ve Zeybekoğlu’nun otopsi sonucu açıklandı

Girne’deki evinde 19 Temmuz’da aniden rahatsızlanarak hayatını kaybeden 71 yaşındaki Mustafa Margi'nin otopsi sonucunda ölüm sebebinin "kalp hastalığı, akciğer hastalığı ve kalp krizi" olduğu belirlendi.

Öte yandan Güzelyurt’taki evinde dün yaşamını yitiren 60 yaşındaki Ogün Zeybekoğlu'nun otopsisinde ise, ölüm sebebinin "kalp yetmezliğine bağlı kalp krizi" olduğu tespit edildi.

-İkamet izinsiz kişi tutuklandı

Polis ekiplerinin dün yaptığı denetimlerde, ülkede yasal statüsü olmayan ve ikamet izinsiz bulunan bir kişi tutuklanarak hakkında yasal işlem başlatıldı.

-Girne'de mekan kapatma saatine uymayan iki bar işletmecisine yasal işlem

Girne’de bu sabaha karşı, eğlence mekanlarına yönelik polis kontrollerinde, iki barın işletme kapatma saatine uymadığı tespit edildi. Bar işletmecileri hakkında yasal işlem başlatıldı.

-Gemikonağı’nda yangın

Gemikonağı’nda dün 13.00'te Fuat Yakup Sokak’ta Mehmet Kayıkçı’ya ait evin batısındaki ahşap ambar içinde elektrik kaynaklı kısa devre sonucu yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucu ahşap ambar, fiber tekne, 2 tekne motoru, balık malzemeleri, 3 limon ağacı ve derin dondurucu zarar gördü.

Polisin olaylarla ilgili soruşturması devam ediyor.