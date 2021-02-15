Serbest Kürsü / Levent Özadam
Alınan her kararla öncelikle iyi niyet aramaya çalışıyoruz…
Sonuçta ülkenin ve insanların kaderini belirleyenler de bu ülkenin insanları!
Uzaydan filan gelmediler…
Hepsi de bu ülkenin yetiştirdiği, siyasete girip ‘en iyi biz yönetiriz’ diyenler!
Ülke insanlarının yine aynı ülkenin insanlarına düşmanlık besleyecek durumları yok ya…
Geçtiğimiz Cumartesi günü Bakanlar Kurulu bir kez daha toplandığında yine aynı duygular içindeydik!
Masadakiler belliydi çünkü…
Salgın krizi nedeniyle alınacak önlemler!
Bir de tabi ki salgının ekonomiye yansıması ve buna nasıl bir formül bulunacağı konusu…
Belli ki artık bundan böyle ikisini bir arada yürütmek durumundayız!
Bunun için de iyi yöneticilere ihtiyacımız var…
Kapanacaksak kapanacağız!
Bilim insanlarına saygı duyacağız…
Her şeyin başının sağlık olduğunu düşünerek bunun aksini kimse düşünemez zaten!
…
Kapanma kararının uzatılacağını zaten tahmin ediyorduk…
Hatta biz bir hafta değil, Şubat ayının sonuna kadar kapanmasından yanaydık çünkü alınan bu önlemlerin süresi ne kadar uzun tutulursa, olumlu sonuçlanması, vaka sayılarının mümkün olduğu kadar düşmesi gayet mantıklı bir düşüncedir!
Başbakan Saner, 10 saatlik bir toplantı sonrasında basının karşısına geçti ama bir eksiklik vardı…
İlk kez Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli’yi yanında göremeyince acaba mı dedik içinden!
Başbakan yalanlasa da Pilli, geçen hafta görevden alınmak istendiğini artık yakın çevresine de söylemeye başladı…
Şükürler olsun bu olmadı!
Peki Pilli niye Başbakanın yanında durmadı bu kez…
Çünkü istifa et teklifi geldikten sonra resmen hayal kırıklığı yaşamıştı!
Başbakan Saner artık onun için bitmişti…
Bunu kendi söyledi!
Göreceksiniz ki bundan böyle de Bakanlar Kurulu toplantıları sonrasında Saner’in yanında olmayacak…
Severiz ya da sevmeyiz, salgının ilk günlerinden itibaren en azından iyi niyetli olarak sadece vatandaşın sağlığını düşündü!
Başbakanın yaptığını büyük bir vefasızlık olarak görüyor ve bu olayı unutması da mümkün değil…
…
Bu arada Bakanlar Kurulu toplantısı devam ederken birileri başka bir söylenti çıkardılar…
En azından bir 10 kişi beni aradı sordu;
Sağlık Bakanı, Koral Çağman oluyormuş…
Resmiye hanım da Çalışma Bakanlığına getiriliyormuş!
Bunun adı da Pilli’yi görevden alma operasyonu koydular…
Bu söylentiler sosyal medyaya düşünce, DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu’nu arayarak sorduk, doğru mu bu söylentiler diye!
Cevabı tek kelimeyle, ‘kesinlikle doğru değil’ oldu…
Rahatladık çünkü böyle bir süreçte Ali Pilli’nin ayağının kaydırılmasına kimsenin rızası olmaz!
…
Başbakan kısmi kapanmanın bir hafta daha uzatıldığını söyleyince en azından biz rahatladık…
Doğru olan buydu!
Sonra diğer kararları izlemeye devam ettik…
Tam geçen hafta alınan kararlar geçerli olacak diye düşünürken Saner bugün için bankaların açılma kararı aldıklarını söyledi!
Tam bir hayal kırıklığıydı bu…
İşte bu saatten sonra gelen telefonların konusu değişmiş, arayan hemen herkes bu kararlar çek yasaklarının patlayacağını söylemeye başlamıştı!
Çünkü bankalar bugün açıldıktan sonra çekler de işleme girecek ve geçen hafta dükkan kapatan işletmelerden çeklerin karşılığının yatırılması istenecek…
Yani mantık bunun neresinde!
Adam zaten ileri tarihe çek yazmış, dükkan kapatmış, cebine kuruş girmezken çekin karşılığını nasıl bankaya yatıracak?
Bu kadar basit bir olasılığı bile düşünen birisi olmaz mı Bakanlar arasında!
Altta kalanın canı çıkacak ve hükümet bunu sadece seyredecek öyle mi?
…
Bu karardan sonra özellikle iş insanları ve esnaf bu kararın sadece bankalara yarayacağı yönünde yorumlarda bulundu…
Haklıydı çünkü son bir yıl içinde hemen herkesin cebinden bir şeyler çıktı ama bankalar hep koruma altına alındı!
Ama biz diyoruz ki bu iş sadece bankalara yaramayacak…
Bu kararla birlikte şimdi tefeciler ellerini ovuşturmaya başladılar!
Çünkü insanlar çeklerin karşılığını ödemek için yine tefecilerin kucağına düşecek…
Astronomik faizlerle para alacak ama sonra nasıl ödeşecek işte orası meçhul!
Başka bir seçenek daha var o da ‘ödemiyorum’ diyerek hapse girmek…
Daha da kötü bir seçenek, sosyal patlamaların alası yaşanacak bu ülkede!
Bunların ne olduğunu buraya yazmaya bile cesaret edemiyoruz zira bunu bilmeyen yok…
Hükümet son kararıyla resmen çuvallamıştır!
Böyle bir karar asla kabul edilemez…
Zaten bitmiş batmış insanları bankaların ve tefecilerin insafına terk etmek, ayıptır, günahtır aynı zamanda büyük bir insafsızlıktır!
Salgına direnen insanımızı, bu kez dertten marazdan öldüreceksiniz…
MESAJ KUTUSU
Sayın Ersan SANER, Bakanlar Kurulu kararlarını umarız bugün hiç gecikmeden revize eder bankaları da kapanma listesine alırsınız. Zira bundan sonra sivil itaatsizlik dahil, sosyal patlamalar beraberinde gelecektir. Uyarmadı demeyin!
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Sayın Ersin TATAR, ülkenin en üst makamında oturan birisi olarak artık devreye girme vakti gelmedi mi? Türkiye bizi eğer gerçekten de ihya edecekse zaman ve zemin gayet uygundur aksi halde birçok insanın geleceği hiç parlak görülmüyor!
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Sayın Gürkan KARA, Merkezi Cezaevi’nde bir çok kameranın devre dışı olması skandal ötesi bir durumdan başka bir şey değildir. Bu konuda ilk icraat olarak olaya el atmanız ve eksikliklerin giderilmesini sağlamanız bekleniyor.
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Sayın Suat YELDENER, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarlığınız hayırlı ve uğurlu olsun. Karar birkaç güne kadar imzalanıp göreve başlayacaksınız. Özellikle ABD tecrübenizden bu makamda önemli katkılar koymanız bekleniyor…
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Sayın Fikri ATAOĞLU, UBP ile bakanlık değişimi konusundaki doğru olmayan söylentileri resmi olarak bir açıklama yapmanız sanki de şart oldu değil mi? Bu konuda kamuoyunda ciddi bir bilgi kirliliği yaşanıyor…
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Sayın Ahmet SOYALAN, küçük bir azınlık dışında ülke insanının büyük bir kesimi polis teşkilatı ve mensuplarına yoğun destek mesajları gönderiyor. Onun için doğru yoldasınız söylentilere de fazla aldırış etmeden yola devam!
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Sayın Ayhan ARIKLI, inşaatlarınız konusunda yaptığınız açıklama gayet iyi oldu zira artık kendini basın mensubu yerine koyanlar bu işi çığırından iyice çıkardı. Bakalım kardeşiniz bu konuda hükümet içinde gerekli tedbirleri alacak mı?
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Sayın Kutlu EVREN, Merkezi Cezaevi’nde hem kapasite hem de güvenlik sorunları yaşanmaya başladığına göre ya artık yeni binayı açmak için ya da şartlı tahliyeleri yoğunlaştırarak cezaevine bir nebze rahatlama getirin. Özellikle mahkum aileleri şu sıralar çok endişeli!
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Sayın Tözün TUNALI, yeni katılımlar peşinde olduğunuz ve çok yakında yüzlerce kişiye DP rozeti takmaya hazırlandığınız konuşuluyor. Bu süreçte iktidarın olanaklarından iyi yararlanmak gerekiyor değil mi? Özellikle kırsal kesimde ciddi bir hareketlilik gözüküyor…
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Sayın Erhan ARIKLI, yılan hikayesine dönen atamalara artık bir hız vermeniz gerekiyor zira Nisan ayında yapılacak olan parti kurultayının da kaderi bu yönde belirlenmiş olacak. İsmi listelere yazılanları daha fazla bekletmek ters etki yaratabilir…