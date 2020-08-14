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İrsen Küçük hükümeti’nden beşbeter

Derviş Gezer
Türkiye

Derviş Gezer

14 Ağustos 2020, 01:34

Bu Hükümete II.İrsen Küçük Hükümeti demiştim.

Ortalığı kaldırıp, oturtmuşlardı.

Ama özür diliyorum rahmetliden.

Çünkü halt etmişim.

Ne İrsen Küçük Hükümeti?

Bu Hükümet beşbeter.

Bu kadarını, bu KKTC tarihi görmedi.

İrsen Küçük Hükümeti demiştim.

Geçmiş bütün başarısızlıklara rahmet okutuluyor.

Ele ne geçse, elde kalıyor.

Bakın ikinci özel izin skandalına.

Ve siz de düşünün dediklerimi.

*****

B grubu kategori çift PCR istiyor mu?

İstiyor.

Gelenler B kategori ülkeden mi?

Evet.

Gelenler çift PCR yaptırdı mı?

Hayır.

Neden?

E, özel izinliymişler.

Özel izin neye göre verilir?

Tıssss!!!!!

Bu kişiler için neden özel izin gereği duyuldu?

Tıssss!!!

******

Sağolsun Yenidüzen Gazetesi.

Yapılanı tak diye ortaya çıkardı.

Efendim yok PCR mış, mış, mış.

Geçelim ve sadede gelelim.

Bu kişiler hangi özel izinle ikinci PCR’dan muaf tutuldu?

Özel önem arz eden acil durumları ne?

Zaruri iş takipleri ne?

Ağır hastalıkları varsa ne?

Buyurun bir zahmet.

Anlatın halkınıza.

Siz bu halkın hizmetindesiniz.

Yani anlatmaya mecbursunuz.

Ancak anlatılmıyor.

Cevap verilemiyor.

Ve elde kalan yine sıfır.

Yine inançsızlık, yine güvensizlik.

Vatandaş hiç bu kadar kendini yalnız hissetmemişti.

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