İsrail’in “Iron Dome” (Demir Kubbe) hava savunma sisteminin ilk partisini Güney Kıbrıs’a gönderdiği ve RMMO’ya teslim edilen sistemin aktifleştirildiği iddia edildi.

SigmaTV’nin dün geceki ana haber bülteninde “tamamen güvenilir ve teyit edilmiş” bilgilere dayandırarak Demir Kubbe hava savunma sisteminin ilk partisinin Güney Kıbrıs'a ulaştığı, Rum Milli Muhafız Ordusu’na (RMMO) teslim edildiği ve “operasyonel hazırlık durumuna getirildiği” öne sürüldü.

“SigmaLive” ve “Cyprus Times” isimli internet sitelerinin SigmaTV’den alıntıladığı habere göre sistemin, Güney Kıbrıs’ın “yeni hava savunma şemsiyesini” oluşturacak diğer partilerinin önümüzdeki dönemde RMMO’nun elinde olması bekleniyor.

Haberde sisteminin bütün partileri eline ulaştığında, Güney Kıbrıs’ın geniş yelpazedeki tehditleri kapsayabilecek ve düşman savaş uçaklarını, füze ve mermilerini engelleyebilecek" bir hava savunma şemsiyesinin sahip olacağına" dikkat çekildi. Haberde ayrıca gelecekteki hedefin, insansız hava araçlarını (İHA) engelleme kabiliyetlerini güçlendirecek başka sistemlerin de buna eklenmesi olduğu vurgulandı.

Habere göre Rum yönetiminin bu yeni hava savunma sistemi, Yunanistan’ın da yine İsrail’den satın alacağı “Demir Kubbe” sistemi ile tamamen uyumlu olacak.

Yunanistan Milli Savunma Bakanı Nikos Dendias, yaklaşık bir ay önce Yunan Meclisi’nde hava savunma şemsiyesinin sunumunu yaptı. Dendias “Iron Dome” hava savunma sisteminin yaklaşık iki buçuk-üç yıl içerisinde tamamlanacağını ve o zaman “Kıbrıs’tan Girit’e ve bütün Ege’de üniter bir şemsiye oluşturulacağını” söyledi.