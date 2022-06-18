Levent Özadam - Mesaj Kutusu
Geçen Çarşamba günkü köşe yazımızın başlığını hatırlayalım;
“Eyvah, Nijeryalılar üniversite açmaya hazırlanıyor…”
Sağ olsunlar okurlarımız bu yazıdan sonra arayarak kendilerine tercüman olduğumuz için bolca teşekkür ettiler…
Cuma akşamı bir düğün kuyruğunda beklerken de hiç tanışmadığım bir kişi yanıma yaklaşıp bizimle tanışmak istediğini Nijeryalıların okul açma konusunda kimlerle ilişki içinde olduğunu, kimlerin bu işten rant elde edeceğini konuşma ihtiyacı hissettiğini ifade etti…
Önümüzdeki hafta içinde ofise davet ettik, neler diyeceğini de merakla bekliyoruz!
Bizim bu meslekte en çok mutlu olduğumuz şey de budur…
Elindeki bilgilere göre yazarsın, okunur ve eline yeni bilgiler gelir!
Hatta perde gerisinde kimlerin olduğu da ortaya çıkar…
Siyasetin ve tabi ki bürokrasinin kirli yüzünü de görürsünüz!
Bu konuda önümüzdeki günlerde çok daha detaylı bilgileri sizlerle paylaşacağız…
…
“Eyvah, Nijeryalılar üniversite açmaya hazırlanıyor” başlıklı yazımızı okuyanlar için söylüyoruz…
Bu yazıda acaba kim ırkçılık mesajı almıştır!
Bir kişi varsa lütfen bize yazsın biz de bilelim…
Zaten o konuda hissiyatı olan şimdiye kadar çoktan en azından bir mesaj gönderir ve görüşlerini bizimle paylaşır biz de savunmamızı yapardık!
Okurlarımızdan olumsuz hiçbir tepki almadık ama anlaşılan o ki birileri bu yazıya fena öfkelenmişe benziyor…
Yüzümüze karşı değil ama arkamızdan ırkçılık eleştirileri yapmaya başlamışlar!
Yahu her türlü eleştiriye açığız ama niye arkamızdan?
Yüzümüze karşı konuşmaya çekiniyor musunuz?
Öcü değiliz ya sizi yiyecek halimiz de yok…
Ya gelir kahvemizi içer ya da telefon açar, bu yazıda nerede ırkçılık mesajı görmüşsün anlatırsın!
…
Biz en azından şunu anladık;
Nijaryalıların burada üniversite açma meselesi konusunda daha fazla araştırma yapmamız gerekiyor…
Daha çok bilgiye ihtiyacımız var ki biz de konuyu gündemde tutalım!
Daha da önemlisi Nijeryalılaran burada üniversite açma düşüncesi en çok kimlere fayda sağlayacak…
Daha da açık yazmak gerekirse kimler bu işten haksız kazanç sağlayacak!
Mesela şu anda kimin izni var ve o izin Nijeryalılara astronomik rakamlara satılacak…
Tabi ki bu konuda bürokratik işlemlerin hızlandırılmasını kim sağlayacak!
Bu Nijerya aşkı kara gözleri kara gözleri için değil ya…
…
Bizi ırkçılıkla suçlayanlar biraz arşivleri karıştırsınlar…
Nijeryanın Ankara Büyükelçesi yıllar önce işini gücünü bırakıp bizim rektörleri uyardı ve kayıt yaptırıp eğitim görmeyen öğrencilerin anında ihraç edilmesini istedi!
Bizimkiler ne yaptı, buna aldırış bile etmedi…
Çünkü gözlerini sadece para bürümüştü!
Bu ülkenin can ve mal güvenliği umurlarında bile değildi…
Sizler hiç mi polis bültenlerini okumuyorsunuz!
Başka uyuşturucu, darp, kadın satışı, hırsızlık her türlü bela bunların başının altından çıkıyor…
Bir çoğu öğrenci kimliği ile geldiler ama çete oluşturdular!
Adam gibi okumaya gelen yok mu tabi ki var…
Burada başarılı bir eğit döneminden sonra bizim kendi okullarımızda akademik hayatlarına devam edep ülkemize yerleşenlere de büyük saygı duyuyoruz!
İçlerinde TÜBİTAK ile çalışanlar, proje üretenler bile var…
Onları da kendi insanımız sayıyoruz!
…
Irkçılık söyleminde bulunanlara tavsiyemizdir;
Madem ki bir yazıdan bile rahatsız oldunuz bundan böyle çok daha fazla bu işlerin takipçisi olacağız…
Sizlerin haksız bir şekilde cebinizi doldurmanıza elimizden geldiği kadar mani olmaya çalışacağız!
Hem de arkanızdan konuşarak değil yüzünüze söyleyerek…
Birçoğunuz bu toplumun türlü katmanlarına gelerek makam sahibi oldunuz!
Ama belli ki memleket sevgisi değil para ve hırs azmi ile yanıp tutuşuyorsunuz…
Bundan sonra görün artık siz;
Irkçılıksa ırkçılık…
Bunu siz başlattınız çünkü!